Ежедневно мы задумываемся над тем, что можно приготовить на перекус. Важно, чтобы еда была вкусной, а приготовление не отнимало много времени.

8 вариантов здорового перекуса назвала фитнес-тренер Марина Боржемская. Интересно Как похудеть, не меняя питания: нутрициолог назвала основные принципы Мы всегда куда-то спешим. Постоянная нехватка времени и часов в сутках. Делюсь с вами простыми перекусами, которые вы можете использовать на протяжении дня,

– отметила Боржемская. 8 легких и вкусных перекусов Омлет в томате. Берем два помидора, срезаем с них шляпки и чайной ложкой вытягиваем сердцевину. Яйцо взбиваем с тертым сыром, рубленой петрушкой и укропом. Солим, перчим и разливаем по томатам. Накрываем шляпками и запекаем 3 – 4 минуты в микроволновке. Омлет в чашке. Берем кружку, смазываем оливковым маслом и разбиваем в нее 2 яйца. Солим и взбиваем вилкой. Вареное куриное филе нарезаем кубиками и добавляем в кружку. Все перемешиваем и отправляем в микроволновку на 2 минуты. Сэндвич с авокадо. Цельнозерновой хлеб подсушиваем на сковороде или в тостере. Измельчаем помидор и небольшое авокадо. Заправляем все 2 столовыми ложками хумуса и щепоткой орегано. Намазываем на хлеб и наслаждаемся вкусным перекусом. Капрезе с курицей и авокадо. Кубики вареной курицы, авокадо, моцареллы и томаты черри выкладываем в глубокое блюдо. Поливаем бальзамическим уксусом, посыпаем измельченным базиликом и можем подавать к столу. Сэндвичи с авокадо и помидором – отличный вариант перекуса / Фото goodfon Читайте также Какие сезонные продукты должны быть в рационе: советы нутрициолога Острая морковь. Очищаем 2 моркови, натираем на средней терке. Добавляем 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Солим, перчим, заправляем домашним майонезом. Намазываем на тосты или фаршируем яйца. Салат с грушей и гранатом. Берем 1 – 2 груши, нарезаем мелкими кубиками. Красный сладкий лук измельчаем. Все смешиваем с зернами одного граната, добавляем пучок рубленой кинзы, соль и молотый черный перец по вкусу. Заправляем оливковым маслом и лимонным соком. Салат с семгой и киви. Нарезаем крупными кубиками киви. болгарский перец и филе слабосоленой семги. Полукольцами нарезаем небольшую луковицу. Все смешиваем, заправляем столовой ложкой оливкового масла и лимонного сока. Добавляем по щепотке соли и черного молотого перца. Грейпфрут с корицей и медом. Несколько грейпфрутов разрезаем пополам, каждую половинку посыпаем корицей (по чайной ложке) и поливаем медом. Застилаем противень пекарской бумагой и выкладываем на него грейпфрут. Выпекаем 5 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Грейпфрут с корицей и медом – быстрый и вкусный перекус / Фото eda Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Боржемская Марина (@uzelkova.marina)