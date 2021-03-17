Щодня ми замислюємося над тим, що можна приготувати на перекус. Важливо, щоб їжа була смачною, а приготування не забирало багато часу.

8 варіантів здорового перекусу назвала фітнес-тренерка Марина Боржемська. Цікаво Як схуднути, не змінюючи харчування: нутриціологиня назвала основні принципи Ми завжди кудись поспішаємо. Постійна нестача часу і годин у добі. Ділюся з вами простими перекушуваннями, які ви можете використовувати протягом дня,

– зазначила Боржемська. 8 легких і смачних перекусів Омлет у томаті. Беремо два помідори, зрізаємо з них капелюшки і чайною ложкою витягуємо серцевину. Яйце збиваємо з тертим сиром, рубаною петрушкою і кропом. Солимо, перчимо і розливаємо у томати. Накриваємо капелюшками і запікаємо 3 – 4 хвилини у мікрохвильовці. Омлет у чашці. Беремо кухоль, змащуємо оливковою олією і розбиваємо в нього 2 яйця. Солимо і збиваємо виделкою. Варене куряче філе нарізаємо кубиками і додаємо в кружку. Все перемішуємо і відправляємо у мікрохвильовку на 2 хвилини. Сендвіч з авокадо. Цільнозерновий хліб підсушують на сковороді або у тостері. Подрібнюємо помідор і невелике авокадо. Заправляємо все 2 столовими ложками хумусу і дрібкою орегано. Намазуємо на хліб і насолоджуємося смачним перекусом. Капрезе з куркою і авокадо. Кубики вареної курки, авокадо, моцарели і томати черрі викладаємо в глибоке блюдо. Поливаємо бальзамічним оцтом, посипаємо подрібненим базиліком і можемо подавати до столу. Сендвічі з авокадо і помідором – відмінний варіант перекусу / Фото goodfon Читайте також Які сезонні продукти мають бути в раціоні: поради нутриціологині Гостра морква. Очищаємо 2 моркви, натираємо на середній тертці. Додаємо 2 зубчики часнику, пропущених через прес. Солимо, перчимо, заправляємо домашнім майонезом. Намазуємо на тости або фаршируємо яйця. Салат з грушею і гранатом. Беремо 1 – 2 груші, нарізаємо дрібними кубиками. Червоний солодкий лук подрібнюємо. Все змішуємо з зернами одного граната, додаємо пучок рубаною кінзи, сіль і мелений чорний перець за смаком. Заправляємо оливковою олією і лимонним соком. Салат із сьомгою і ківі. Нарізаємо великими кубиками ківі, болгарський перець і філе слабосоленої сьомги. Півкільцями нарізаємо невелику цибулину. Все змішуємо, заправляємо столовою ложкою оливкової олії і лимонного соку. Додаємо по дрібці солі і чорного меленого перцю. Грейпфрут з корицею і медом. Кілька грейпфрутів розрізаємо навпіл, кожну половинку посипаємо корицею (по чайній ложці) і поливаємо медом. Застеляємо деко пекарським папером і викладаємо грейпфрут. Випікаємо 5 хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів. Грейпфрут з корицею і медом – швидкий і смачний перекус / Фото eda Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Боржемская Марина (@uzelkova.marina)