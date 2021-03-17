Шлях схуднення – не такий простий, як може здатися на перший погляд. Багато хто вважає, що потрібно змінювати раціон, проте фахівці рекомендують почати з підготовки.

Що потрібно зробити у першу чергу, щоб позбавитися від зайвої ваги, розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Навіть не змінюючи свій раціон особливо, є принципи, які потрібно почати робити на першому етапі схуднення,

– зазначила Усенко.

З чого почати схуднення

Перерва між вечерею і сніданком має становити 12 годин. Питний режим. Щодня необхідно пити по 30 мілілітрів води на кожен кілограм ваги. Вечеря має бути легкою: приберіть крупи/пасту/хліб. Замініть їх куркою, індичкою, рибою, морепродуктами з овочами. Виключіть з раціону білу муку. Щодня вживайте 500 грамів овочів і 300 грам фруктів. Пам'ятайте про фізичну активність – вона повинна бути регулярною.

Овочі повинні бути в раціоні щодня / Фото Pixabay

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Це ті принципи, які терміново потрібно впровадити у будь-який раціон, навіть не копаючись в твоїх улюблених стравах. Пройшовши адаптацію до цих принципів, можна спокійно заглиблюватися і змінювати звичні продукти на більш правильні. Але починати можна з цього,

– наголосила Усенко.

За її словами, за 2 – 3 тижні адаптації можна скинути 2 – 3 кілограми і підготувати себе до нового етапу.

Крім того, Ольга Усенко уточнила, що процес схуднення повинен бути комфортним, а не болісним і складним.