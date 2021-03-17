Путь похудения – не так прост, как может показаться на первый взгляд. Многие считают, что нужно менять рацион, однако специалисты рекомендуют начать с подготовки.

Что нужно сделать в первую очередь, чтобы избавиться от лишнего веса, рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Даже не меняя свой рацион особо, есть принципы, которые нужно начать делать на первом этапе похудения,

– отметила Усенко.

С чего начать похудение

Перерыв между ужином и завтраком должен составлять 12 часов. Питьевой режим. Ежедневно необходимо пить по 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса. Ужин должен быть легким: уберите крупы/пасту/хлеб. Замените их курицей, индейкой, рыбой, морепродуктами с овощами. Исключите из рациона белую муку. Ежедневно употребляйте 500 грамм овощей и 300 грамм фруктов. Помните о физической активности – она должна быть регулярной.

Овощи должны быть в рационе ежедневно / Фото Pixabay

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Это те принципы, которые срочно нужно внедрить в любой рацион, даже не копаясь в твоих любимых блюдах. Пройдя адаптацию к этим принципам, можно спокойно углубляться и менять привычные продукты на более правильные. Но начинать можно с этого,

– подчеркнула Усенко.

По ее словам, за 2 – 3 недели адаптации можно сбросить 2 – 3 килограмма и подготовить себя к новому этапу.

Кроме того, Ольга Усенко уточнила, что процесс похудения должен быть комфортным, а не мучительным и сложным.