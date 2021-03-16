Какие сезонные продукты должны быть в рационе: советы нутрициолога
Как известно, организм человека всегда нуждается в витаминах и микроэлементах. В каждое время года их источники будут разными.
Источник:Инстаграм Олеси Егорычевой
Какие сезонные продукты следует включить в свой рацион – рассказала нутрициолог Олеся Егорычева.
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Пищеварение – это основа! И лучше всего в нашем организме перевариваются именно продукты, выращенные в нашем регионе, они поддерживают наш организм необходимыми питательными веществами в их оптимальном виде! Например, гораздо больше пользы организм получит от сезонного местного яблока, чем от экзотического сладкого манго или банана,
– отметила Егорычева.
Какие сезонные продукты должны быть в рационе
Весна
Первые весенние овощи и травы содержат жизненно важные вещества, витамины и микроэлементы. Они помогают обновляться клеткам и убирают весеннюю "вялость". Особое внимание нутрициолог порекомендовала обратить на шпинат.
Шпинат – источник витаминов и микроэлементов / Фото Pixabay
Лето
Лето – время овощей, фруктов и ягод. Они богаты витаминами группы B, кальцием, калием, железом, фолиевой кислотой и другими минеральными веществами. По словам Егорычевой, следует обратить внимание на фенхель. Он низкокалорийный, содержит железо, калий, кальций (идеален для веганов) и имеет тонкий анисовый аромат.
Фенхель – продукт, который заслуживает внимания летом / Фото pixabay
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Осень
Осенние овощи дают нам широкий спектр витаминов и антиоксидантов, которые помогут поддержать организм зимой: свекла, кабачки, орехи. Один из самых полезных для здоровья овощей – свекла. Содержит высокий уровень антиоксидантов, и является средством восстановления после болезней,
– добавила Олеся Егорычева.
Зима
В зимнее время года организм особо требует витаминов и миниральных веществ. Для этого прекрасно подойдут: цикорий, савойская капуста, лук-порей, пастернак, шпинат и морковь.
Зимой организму особо нужны витамины / Фото Pixabay
Супергероем зимы, по мнению нутрициолога, является льняное масло, которое отличается особым составом жирных кислот и имеет высокий уровень Omega-3.
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