Как известно, организм человека всегда нуждается в витаминах и микроэлементах. В каждое время года их источники будут разными.

Какие сезонные продукты следует включить в свой рацион – рассказала нутрициолог Олеся Егорычева.

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Пищеварение – это основа! И лучше всего в нашем организме перевариваются именно продукты, выращенные в нашем регионе, они поддерживают наш организм необходимыми питательными веществами в их оптимальном виде! Например, гораздо больше пользы организм получит от сезонного местного яблока, чем от экзотического сладкого манго или банана,

– отметила Егорычева.

Какие сезонные продукты должны быть в рационе

Весна

Первые весенние овощи и травы содержат жизненно важные вещества, витамины и микроэлементы. Они помогают обновляться клеткам и убирают весеннюю "вялость". Особое внимание нутрициолог порекомендовала обратить на шпинат.

Шпинат – источник витаминов и микроэлементов / Фото Pixabay

Лето

Лето – время овощей, фруктов и ягод. Они богаты витаминами группы B, кальцием, калием, железом, фолиевой кислотой и другими минеральными веществами. По словам Егорычевой, следует обратить внимание на фенхель. Он низкокалорийный, содержит железо, калий, кальций (идеален для веганов) и имеет тонкий анисовый аромат.

Фенхель – продукт, который заслуживает внимания летом / Фото pixabay

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Осень

Осенние овощи дают нам широкий спектр витаминов и антиоксидантов, которые помогут поддержать организм зимой: свекла, кабачки, орехи. Один из самых полезных для здоровья овощей – свекла. Содержит высокий уровень антиоксидантов, и является средством восстановления после болезней,

– добавила Олеся Егорычева.

Зима

В зимнее время года организм особо требует витаминов и миниральных веществ. Для этого прекрасно подойдут: цикорий, савойская капуста, лук-порей, пастернак, шпинат и морковь.

Зимой организму особо нужны витамины / Фото Pixabay

Супергероем зимы, по мнению нутрициолога, является льняное масло, которое отличается особым составом жирных кислот и имеет высокий уровень Omega-3.