ДиетологАльбина Комиссарова рассказала о продуктах, которые могут заменить мясо во время Великого поста. Перечнем она поделилась на своей странице в Instagram, рассмотрев пост, как веганство.

Поскольку из вашего рациона резко выпадет несколько групп продуктов (мясо и рыба, молочные продукты, яйца и т.д.), есть риск возникновения различных дефицитов. Поэтому первое и главное правило на период поста – питайтесь разнообразно настолько, насколько это возможно!

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Помните! Беременные женщины, матери, у которых сейчас период грудного вскармливания, и люди с тяжелой анемией должны совместно с врачом оценивать все риски.



Во время поста важно питаться разнообразно / Фото pixabay

Как питаться в пост без вреда для здоровья

Заменяйте привычные блюда на их вегетарианские варианты : рагу с фасолью, овощной борщ, овощная лазанья, кабачковые оладьи без яиц и тд.

: рагу с фасолью, овощной борщ, овощная лазанья, кабачковые оладьи без яиц и тд. Выбирайте обогащенные витаминами и минералами продукты (указано на упаковке): сухие завтраки, соевые продукты, растительное молоко.

(указано на упаковке): сухие завтраки, соевые продукты, растительное молоко. Включайте белок в каждый прием пищи.

Какие дефициты может спровоцировать отказ от продуктов животного происхождения

Дефицит белка. Помните о растительных источниках: соевые продукты, бобовые, чечевица, орехи. Комбинируйте их.

Помните о растительных источниках: соевые продукты, бобовые, чечевица, орехи. Комбинируйте их. Дефицит кальция. Употребляйте темно-зеленые овощи (капуста, шпинат) и обогащенные кальцием продукты (соевое молоко, йогурты и тофу).

Употребляйте темно-зеленые овощи (капуста, шпинат) и обогащенные кальцием продукты (соевое молоко, йогурты и тофу). Дефицит витамина B12. Этот витамин является исключительно в продуктах животного происхождения. Однако старайтесь выбирать обогащенные витаминами злаки и соевые продукты.

Этот витамин является исключительно в продуктах животного происхождения. Однако старайтесь выбирать обогащенные витаминами злаки и соевые продукты. Дефицит железа и цинка. Бобовые, чечевица, злаки, темно-зеленые овощи и сухофрукты являются прекрасными источниками железа. Но, учитывая, что железо трудно усваивается из растительных источников, рекомендуемая норма потребления почти вдвое больше для вегетарианцев. Кроме этого, ешьте цельнозерновые и соевые продукты, бобовые и орехи для усвоения цинка.

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Важно планировать свой рацион заранее, чтобы покрывать все потребности. Держите дома разные крупы, различные грибы, несколько видов бобовых и соевых продуктов, много овощей, фруктов и зелени,

– посоветовала диетолог.