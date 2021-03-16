Чем заменить мясо во время Великого поста: советы диетолога
ДиетологАльбина Комиссарова рассказала о продуктах, которые могут заменить мясо во время Великого поста. Перечнем она поделилась на своей странице в Instagram, рассмотрев пост, как веганство.
Источник:инстаграм Альбины Комиссаровой
Поскольку из вашего рациона резко выпадет несколько групп продуктов (мясо и рыба, молочные продукты, яйца и т.д.), есть риск возникновения различных дефицитов. Поэтому первое и главное правило на период поста – питайтесь разнообразно настолько, насколько это возможно!
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Во время поста важно питаться разнообразно / Фото pixabay
Как питаться в пост без вреда для здоровья
- Заменяйте привычные блюда на их вегетарианские варианты: рагу с фасолью, овощной борщ, овощная лазанья, кабачковые оладьи без яиц и тд.
- Выбирайте обогащенные витаминами и минералами продукты (указано на упаковке): сухие завтраки, соевые продукты, растительное молоко.
- Включайте белок в каждый прием пищи.
Какие дефициты может спровоцировать отказ от продуктов животного происхождения
- Дефицит белка. Помните о растительных источниках: соевые продукты, бобовые, чечевица, орехи. Комбинируйте их.
- Дефицит кальция. Употребляйте темно-зеленые овощи (капуста, шпинат) и обогащенные кальцием продукты (соевое молоко, йогурты и тофу).
- Дефицит витамина B12. Этот витамин является исключительно в продуктах животного происхождения. Однако старайтесь выбирать обогащенные витаминами злаки и соевые продукты.
- Дефицит железа и цинка. Бобовые, чечевица, злаки, темно-зеленые овощи и сухофрукты являются прекрасными источниками железа. Но, учитывая, что железо трудно усваивается из растительных источников, рекомендуемая норма потребления почти вдвое больше для вегетарианцев. Кроме этого, ешьте цельнозерновые и соевые продукты, бобовые и орехи для усвоения цинка.
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Важно планировать свой рацион заранее, чтобы покрывать все потребности. Держите дома разные крупы, различные грибы, несколько видов бобовых и соевых продуктов, много овощей, фруктов и зелени,
– посоветовала диетолог.
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