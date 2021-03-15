Зачем организму нужны жиры: факты, которые должен знать каждый
В обществе существует миф, что для похудения нужно отказаться от жиров, однако это не совсем так. Вместо этого необходимо различать полезные жиры и так называемый "жирный шлак".
Источник:Инстаграм Анастасии Полтавской
Зачем организму человека нужны жиры и где их найти – рассказала тренер Анастасия Полтавская.
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Сразу развенчаю главный миф в питании – жир есть можно и нужно. Но его потребление необходимо контролировать. Важно научиться различать полезные жиры и то, что в народе называют "жирным шлаком", также внимательно следить за количеством потребляемых жиров, не забывая при этом про белки и углеводы,
– отметила Полтавская.
Она пояснила, что жир "обеспечивает транспортировку питательных веществ в организме и помогает создавать ряд жизненно необходимых гормонов". ⠀
Жир накапливается в том случае, когда человек получает энергии с питанием больше, чем расходует.
Какие жиры нужны человеку
Полезные жиры – это жизненно важные жирные кислоты. Есть два вида ненасыщенных жиров: полиненасыщенные и мононенасыщенные. Первыми богаты растительные масла – оливковое, льняное, а также орехи. Источник мононенасыщенных жиров – оливковое масло, а также авокадо, орехи, арахисовое масло,
– добавила тренер.
В орехах содержится Омега-3 / Фото Pixabay
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Омега-3
Это три жирных ненасыщенных кислоты, которые оберегают организм от болезней сердца и Альцгеймера. Содержится Омега-3 в жирной рыбе (лосось, тунец, скумбрия, селедка)., в молотом льняном семени, семенах чиа, грецких орехах, морских водорослях, соевых бобах.⠀
Эти продукты рекомендуется потреблять с минимальной обработкой.
С другой стороны, отдавайте предпочтение продуктам с низким содержанием омега-6 жирных кислот, других насыщенных жирных кислот (пальмитиновая кислота) и нулевым содержанием искусственных транс-жиров (частично гидрогенизированное масло). Насыщенные жиры и транс-жиры угрожают здоровью сосудов. Обычно они содержатся в фаст-фуде и полуфабрикатах, колбасах, сосисках, мороженом, а также молочных продуктах (сливочном масле, молоке, сметане),
– резюмировала Анастасия Полтавская.
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