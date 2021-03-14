Что есть, чтобы согреться: диетолог назвала полезные продукты
За окном уже весна, но все еще холодно и зябко. Для того чтобы согреться, нужно выбирать правильные продукты.
Источник:Инстаграм Юлианы Эргешовой
Какие продукты питания нужно есть, чтобы согреться, рассказала врач-диетолог Юлиана Ергешова.
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Корнеплоды
По словам Эргешовой, речь идет о репе, картофеле, батате и свекле. Эти корнеплоды содержат большое количество клетчатки и долго перевариваются. Это позволяет производить в процессе пищеварения большое количество тепла. Овощи можно запекать, тушить и использовать для приготовления супов.
Сложные углеводы
Крупы, бобовые, цельнозерновые изделия – продукты, которые являются сложными углеводами. Они долго перевариваются и высвобождают энергию.
Бананы
Этот фрукт содержит витамин В, который помогает в работе щитовидной железы и надпочечников. Эти железы отвечают за терморегуляцию.
Пища, богатая железом
Люди, имеющие дефицит железа мерзнут больше тех, у кого оно в норме. Поэтому, добавляем продукты, богатые железом, чтобы исправить ситуацию. Красное мясо, печень, птица, шпинат, бобовые – в бой,
– зазначила Эргешова.
Свекла – один из продуктов, который помогает согреться/ Фото Pixabay
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Топленое сливочное масло
Масло – высококалорийный продукт и легкоусвояемый жир. Он не только хорошо насыщает, но и благотворно влияет на иммунитет. Его можно добавлять к кашам, например.
Сухофрукты и орехи
Это продукты с высокой энергетической плотностью. То есть, в малом их количестве много энергии. Добавить немного к каше утром, или взять на перекус вместо шоколадного батончика – отличное решение. К тому же, они имеют железо в составе,
– добавила Юлиана Эргешова.
Кофе и имбирный чай
Диетолог объяснила, что оба напитка повышают уровень метаболизма и усиливают продукцию тепла телом. Однако есть и минус – эффект от них кратковременный.
Имбирный чай также поможет согреться / Фото Pixabay
Больше специй
Такие специи как тмин, семена кунжута, куркума и перец способны согревать. Однако, по словам врача, перцем увлекаться не стоит, поскольку он очень быстро нагревает тело, человек потеет и охлаждается.
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