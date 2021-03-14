Джону Глоду было всего 20 лет, когда он уже переживал за свое здоровье из-за избыточного веса. Однако в жизни парня произошли события, которые заставили его измениться. За год парню удалось сбросить почти 70 килограммов.

Однажды Джона Глода пригласили на свадьбу, и именно это стало тем переломным моментом в жизни полнотелого 20-летнего парня, когда он решил, что пора что-то менять. Тогда Глод столкнулся с рядом проблем, которые изменили его мнение о собственном весе.

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Принимая во внимание то, что парень весил 163 килограмма, ему было не так просто найти одежду нужного размера. И на этом проблемы не закончились. На праздник пришлось ехать 13 часов. Когда после такой длительной дороги американец вышел из машины, он почувствовал, что сейчас потеряет сознание.

Это действительно меня очень испугало. Я очень хорошо осознавал опасность. Я очень и очень боялся смерти. Я действительно не любил быть наедине, потому что думал, что если у меня случится сердечный приступ, будет некому вызвать копов или скорую помощь,

– сказал сегодня 28-летний Глод.

Эти события помогли ему понять, что должен измениться.

Диета здравого смысла

Когда Джон Глод решил, что пора похудеть, он не был уверен, с чего начать. Парень зашел в магазин и купил воду и ингредиенты для бутербродов, начав отслеживать, что ел. Он узнавал о правильном питании с помощью MyFitnessPal, и его диета вскоре превратилась в то, что он сейчас называет "диетой здравого смысла".

Я отказался от сладкой воды, фастфуда и другой нездоровой пищи, что на самом деле было довольно большой частью моего рациона, и я заменил это другими продуктами,

– сказал он.

Такая диета начала работать. Глод потерял большую часть веса за полтора года, и он смог сохранить такую ​​же тенденцию в течение последних шести лет. Сейчас он весит около 95 килограммов, что почти на 70 килограммов меньше его рекордного веса.

Сейчас парень не придерживается определенной диеты. Вместо этого он просто пытается делать разумный выбор, когда дело доходит до того, что он ест. Он тренируется 10 – 14 часов в неделю. Но это также означает, что ему приходится есть больше, чтобы поддерживать такую ​​строгую программу тренировок. Но Джон также считает, что физические упражнения помогают ему сохранять постоянный вес.

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Пройдя такой непростой путь перевоплощения, Глод готов уже и сам поделиться действенными советами для других, которые надеются внести какие-то здоровые изменения или похудеть.

Смиритесь, что будете делать ошибки

Когда Глод впервые начал худеть, он не был уверен, что есть. Однажды он слишком ограничил калории, а в иной – начал переедать. Работа над тем, как правильно питаться и как здорово похудеть, требовала много проб и ошибок.

Будьте последовательны

Когда речь идет о похудении, в таком случае помогают и незначительные шаги. Просто вносите в жизнь небольшие изменения постепенно. Если вы будете последовательными, они приведут к большим результатам.