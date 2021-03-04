Есть бургер и не толстеть: фанатка McDonald's показала, как приготовить полезный Биг Мак
Необязательно отказывать себе в любимом бургере, если придерживаетесь диеты. Наоборот, так можно разнообразить свой рацион. Фитнесс-тренер рассекретила рецепт низкокалорийного гамбургера Биг Мак.
Источник:Daily Mail
Так, 22-летняя австралийка Джордан Коллинз доказала, что питаться правильно можно, даже если добавить в свое меню бургеры с мясом. Тренер превратила в полезный гамбургер главное блюдо в McDonald's – Биг Мак. Девушка выбросила из него все лишнее, заменила вредное на полезное и сделала бургер, который не повредит даже после длительной тренировки в зале.
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Тренер показала, как сделать Биг Мак полезным / Фото menshealth
Похудение не означает, что вы должны отказываться от вкусной пищи. Домашний Биг Мак – одно из моих любимых блюд. Оно очень полезно для здоровья, и вы даже не представляете, насколько это вкусно,
– призналась Коллинз.
Как приготовить полезный Биг Мак: пошаговый рецепт
- Подготовьте необходимые ингредиенты – 50 граммов пекинской капусты и 30 граммов лука. Мелко нарежьте их.
- Возьмите 10 граммов сыра, а также сделайте соус с 10 граммов кетчупа и 5 граммов горчицы.
- Пожарьте две небольшие котлеты из говядины без соли. Когда мясо будет практически готово, посыпьте его подготовленным сыром.
- Замените высококалорийные булочки двумя – тремя тортильями. Загрузите их в тостер и приготовьте на самом слабом режиме.
Важно заменить булочки, исключить соль и избыточное количество специй / Фото коллаж 24 канал
Как скласть бургер, чтобы получилось, как в McDonald's
- На самую первую булочку положите заранее приготовленную лук, нарезанную капусту и котлету.
- Все полейте соусом.
- Поверх первого яруса положите еще одну тортилью, после чего повторите последовательность ингредиентов.
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Последовательность ингредиентов имеет значение / Фото коллаж 24 канал
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