Хлеб до сих пор входит в список того, что форумы и горе-блоггеры советуют обязательно исключить на время похудения. Но, как известно, вес набирается от переедания в целом, а не от конкретного продукта. Поэтому диетолог Альбина Комиссарова рассказала о неверных страхах есть хлеб на диете.

Далеко не все продукты находятся под запретом на период сжигания лишних килограммов. И, по словам Альбины Комиссаровой, хлеб также не входит в этот перечень. Врач назвала основные причины, почему сторонники правильно питания исключают его из своего рациона.

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Хлеб – очень калорийный продукт

Диетолог рассмотрела 3 самые распространенные виды хлеба: обычный белый батон, бородинский хлеб и ржаной цельнозерновой. Специалист обратила внимание на калорийность каждого из них:

батон белый – 265 ккал на 100 граммов;

бородинский хлеб – 200 ккал на 100 граммов;

ржаной цельнозерновой – 190 ккал на 100 граммов.

"В целом, 1 кусочек хлеба весит около 30 граммов, а это около 60 калорий. Это меньше, чем в одном среднем яблоке", – подчеркнула Комиссарова, добавив, что калорийность может меняться в зависимости от состава и производителя.



В одном кусочке хлеба меньше калорий, чем в среднем яблоке / Фото pixabay

Хлеб – продукт, у которого нет пользы

В хорошем цельнозерновом хлебе большое количество клетчатки, витаминов группы B и минералов. Разный хлеб поможет разнообразить рацион и продлить ощущение сытости,

– возразила диетолог.

Лучше выбрать лаваш, а не хлеб

Нам кажется, что лаваш тонкий, а значит, более здоровый. Но, как говорит врач, лаваш делают из белой муки и воды, из-за чего его калорийность выше и в нем мало клетчатки.

В 100 граммах лаваша – 275 калорий, что больше, чем в белом батоне.



Есть хлеб можно хоть каждый день / Фото pixabay

Лучше купить хлебцы вместо хлеба

Хлебцы также могут быть различными, но в среднем калорийность 1 хлебца = 30 калориям. То есть 2 хлебца = 1 кусочку хлеба. И это не хорошо или плохо, это – альтернатива. Каждый может выбрать то, что ему больше нравится, отмечает Комиссарова.

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Хлеб часто есть нельзя

В хлеба, как и у любого другого продукта, есть рекомендуемая норма потребления, чтобы не вытеснять другие продукты из рациона. В зависимости от целей, пола, активности и возраста рекомендуется 1 – 2 куска хлеба в день.

Остальные сложные углеводы можно получать из других продуктов. Но вы можете есть хлеб хоть каждый день, это вписывается в любые цели,

– подытожила диетолог.