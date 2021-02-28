Чем заменить сладкое: вкусные идеи от тренера
Большинство людей обожают сладости, однако иногда эта любовь приводит к набору лишнего веса.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Чем можно заменить сладкое – рассказала тренер Марина Боржемская.
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Дорогие, я знаю, что вас беспокоит каждый день – чем заменить сладкое? Прежде всего, нужно задуматься, почему так хочется сладкого?
– отметила Боржемская.
Почему хочется сладкого
- Пищевая зависимость.
- Психологическая зависимость, эмоциональные переедания, поедание сладостей при стрессе, усталости.
- Психосоматический признак. Сладкое служит, как способ поднятия настроения и получения удовольствия, когда в жизни отсутствуют радостные события.
- Недостаток в организме магния и хрома, гормональные нарушения.
Заменить сладкое можно полезными продуктами / Фото Pixabay
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Сахар
Первое, что нужно заменить, – белый сахар. Если речь идет про чай или кофе – от сахара следует отказаться. Если, например, готовим сырники – можно использовать стевию.
Конфеты
Магазинные конфеты следует по возможности убрать из рациона. Для перекуса отлично подойдут сухофрукты или орехи. Например, курага, чернослив, миндаль. Это не только полезно, но и вкусно.
Сок
Всем известно, что в покупных соках содержится много сахара. Выбирайте фрукты. Яблоко, груша или апельсин – это вкуснее и полезнее.
Торты
Любое вкусное лакомство можно заменить ПП-десертом.
Еда с высоким содержанием белка отлично насыщает и заметно снижает тягу к сладкому. Плюс на усвоение белковой пищи затрачивается много энергии. Сжигая калории, организм расходует калории,
– добавила Марина Боржемская.
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