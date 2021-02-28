Очень многие люди осознанно отказываются от завтраков, считая, что для их приготовления нужно выделить кучу времени.

Блогер Гуля Колесникова развенчала эту мысль, предложив 3 вкусных и полезных завтрака, которые можно приготовить за 5 минут.

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Ты до сих пор думаешь, что готовка – это долго и затратно? Тогда ставь таймер – сегодня мы готовим завтрак ровно 5 минут!

– отметила Колесникова.

1. Лаваш пользы

Берем тонкий лаваш, смазываем его творожным сыром, кладем сверху красную рыбу и присыпаем зеленью. Заворачиваем все в рулет и складываем пополам – вкуснейший завтрак готов.

Вкусный завтрак можно приготовить всего за 5 минут / Фото cookpad

2. Овсяноблин с сыром

Взбиваем 2 столовых ложки овсянки с яйцом, добавляем 20 мл молока. Все выливаем на разогретую на сковороду и обжариваем с двух сторон. На половину блина кладем кусок сыра, посыпаем зеленью и закрываем второй частью.

Овсяноблин – это вкусно, сытно и быстро / Фото cookpad

Хочется послаще? Тогда вместо сыра можешь положить творог, а сверху посыпать ягодками или шоколадной крошкой. А можно ореховую пасту и банан. Что бы ты ни добавила – с овсяноблином вкусно все,

– отметила Колесникова.

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3. Бутерброд с авокадо и яйцом-пашот

Кусочек цельнозернового хлеба намазываем авокадо. Паралелльно ставим воду для яйца и добавляем в нее каплю уксуса. Когда вода вскипит – вилкой делаем воронку и вливаем в центр яйцо. Варим 3-4 минуты, вытягиваем и кладем на бутерброд. Посыпаем любимой приправой и разрезаем серединку яйца.

Вкусный бутерброд не займет много времени, но доставит гастрономическое удовольствие / Фото delo-vkusa