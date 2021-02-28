Дуже багато людей свідомо відмовляються від сніданків, вважаючи, що для їх приготування потрібно виділити купу часу.

Блогерка Гуля Колеснікова розвінчала цю думку, запропонувавши 3 смачних і корисних сніданки, які можна приготувати за 5 хвилин.

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Ти досі думаєш, що приготування їжі – це довго і витратно? Тоді став таймер – сьогодні ми готуємо сніданок рівно 5 хвилин!

– зазначила Колеснікова.

1. Лаваш користі

Беремо тонкий лаваш, змащуємо його сиром, кладемо зверху червону рибу і присипаємо зеленню. Загортаємо все у рулет і складаємо навпіл – дуже смачний сніданок готовий.

Смачний сніданок можна приготувати лише за 5 хвилин / Фото cookpad

2. Вівсяномлинець із сиром

Збиваємо 2 столові ложки вівсянки з яйцем, додаємо 20 мл молока. Все виливаємо на розігріту на сковороду і обсмажуємо з двох сторін. На половину млинця кладемо шматок сиру, посипаємо зеленню і закриваємо другою частиною.

Вівсяномлинець – це смачно, ситно і швидко / Фото cookpad

Хочеться більш солодкого? Тоді замість сиру можеш покласти сир, а зверху посипати ягідками або шоколадною крихтою. А можна горіхову пасту і банан. Що б ти не додала – з вівсяномлинцем смачно все,

– зазначила Колеснікова.

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3. Бутерброд з авокадо і яйцем-пашот

Шматочок цільнозернового хліба намазуємо авокадо. Паралельно ставимо воду для яйця і додаємо в неї краплю оцту. Коли вода закипить – виделкою робимо воронку і вливаємо у центр яйце. Варимо 3-4 хвилини, витягуємо і кладемо на бутерброд. Посипаємо улюбленою приправою і розрізаємо серединку яйця.

Смачний бутерброд не займе багато часу, але принесе гастрономічне задоволення / Фото delo-vkusa