Ледачі запіканки за 10 хвилин: круті рецепти для тих, хто худне
Багато хто вважає, що для схуднення потрібно готувати довго, а їжа виходить несмачною. Однак є і швидкі страви.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Простими рецептами ледачої запіканки поділилася фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Ледачі запіканки за 10 хвилин. Приготувала для вас 2 рецепти м'ясних запіканок, на які ви не витратите багато часу. Потрібно тільки підготувати інгредієнти, змішати їх, викласти в форму і відправити в духовку. І все – через 30-40 хвилин можна насолоджуватися смачною стравою!
– зазначила Медушкіна.
Вона пояснила, що обидві страви можуть вважатися основними. ⠀
1. Запіканка з фаршем
На 100 грамів: 130 кКал
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 8,75 / 6,73 / 8,05
Вам знадобляться:
- Фарш (яловичина, курка, індичка) – 300 грамів.
- Картопля – 4 шт.
- Морква – 2 шт.
- Масло вершкове – 30 грамів.
- Вода – 1 столова ложка.
- Твердий сир – 50 грамів.
- Сіль, спеції, ріпчаста цибуля – за смаком.
Як готувати:
У фарш додаємо сіль і спеції, викладаємо на дно форми для запікання (якщо вона не антипригарна, необхідно скропити олією). На великій тертці натираємо моркву і викладаємо рівним шаром на фарш. Нарізаємо кубиками картоплю і викладаємо зверху. Солимо, нарізаємо зверху кубиками вершкове масло і заливаємо все склянкою води. Накриваємо страву фольгою і відправляємо у духовку на 50 хвилин. Знімаємо фольгу, посипаємо натертим сиром і запікаємо ще 10 хвилин.
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2. Запіканка з макаронів з фаршем
На 100 грамів: 196 кКал
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 12,86 / 7,62 / 17, 85
Інгредієнти:
- Макарони – 300 грамів.
- Фарш м'ясний – 400 грамів.
- Яйця курячі – 3 шт.
- Молоко – 1 стакан.
- Сир твердих сортів – 100 грамів.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Олія – 10 грамів.
- Сіль, перець, спеції – за смаком.
Як готувати:
Макарони відварюємо. Нарізаємо півкільцями цибулю і обсмажуємо на краплі рослинного масла. Додаємо до цибулі фарш, сіль, перець, спеції і обсмажуємо протягом 15 хвилин. Готові макарони змішуємо з фаршем, додаємо яйця, молоко. Викладаємо все ув форму для запікання. Посипаємо все натертим сиром і запікаємо при температурі 180 градусів близько 20 хвилин.
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