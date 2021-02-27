Многие считают, что для похудения нужно готовить долго, а еда получается невкусной. Однако есть и быстрые блюда.

Простыми рецептами ленивой запеканки поделилась фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Ленивые запеканки за 10 минут. Приготовила для вас 2 рецепта мясных запеканок, на которые вы не потратите много времени. Нужно только подготовить ингредиенты, смешать их, выложить в форму и отправить в духовку. И все – через 30-40 минут можно наслаждаться вкуснейшим блюдом!

– отметила Медушкина.

Она пояснила, что оба блюда могут считаться основными. ⠀

1. Запеканка с фаршем

На 100 грамм: 130 кКал

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 8,75 / 6,73 / 8,05

Вам понадобятся:

Фарш (говядина, курица, индейка) – 300 грамм.

Картофель – 4 шт.

Морковь – 2 шт.

Масло сливочное – 30 грамм.

Вода – 1 столовая ложка.

Твердый сыр – 50 грамм.

Соль, специи, репчатый лук – по вкусу.

Как готовить:

В фарш добавляем соль и специи, выкладываем на дно формы для запекания (если она не антипригарная, необходимо сбрызнуть маслом). На крупной терке натираем морковь и выкладываем ровным слоем на фарш. Нарезаем кубиками картофель и выкладываем сверху. Солим, нарезаем сверху кубиками сливочное масло и заливаем все стаканом воды. Накрываем блюдо фольгой и отправляем в духовку на 50 минут. Снимаем фольгу, посыпаем натертым сыром и запекаем еще 10 минут.

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2. Запеканка из макарон с фаршем

На 100 граммов: 196 кКал

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 12,86 / 7,62 / 17, 85

Ингредиенты:

Макароны – 300 грамм.

Фарш мясной – 400 грамм.

Яйца куриные – 3 шт.

Молоко – 1 стакан.

Сыр твердых сортов – 100 грамм.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 10 грамм.

Соль, перец, специи – по вкусу.

Как готовить:

Макароны отвариваем. Нарезаем полукольцами лук и обжариваем на капле растительного масла. Добавляем к луку фарш, соль, перец, специи и обжариваем в течение 15 минут. Готовые макароны смешиваем с фаршем, добавляем яйца, молоко. Выкладываем все в форму для запекания. Посыпаем все натертым сыром и запекаем при температуре 180 градусов около 20 минут.