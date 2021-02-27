Ленивые запеканки за 10 минут: крутые рецепты для худеющих
Многие считают, что для похудения нужно готовить долго, а еда получается невкусной. Однако есть и быстрые блюда.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Простыми рецептами ленивой запеканки поделилась фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Ленивые запеканки за 10 минут. Приготовила для вас 2 рецепта мясных запеканок, на которые вы не потратите много времени. Нужно только подготовить ингредиенты, смешать их, выложить в форму и отправить в духовку. И все – через 30-40 минут можно наслаждаться вкуснейшим блюдом!
– отметила Медушкина.
Она пояснила, что оба блюда могут считаться основными. ⠀
1. Запеканка с фаршем
На 100 грамм: 130 кКал
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 8,75 / 6,73 / 8,05
Вам понадобятся:
- Фарш (говядина, курица, индейка) – 300 грамм.
- Картофель – 4 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Масло сливочное – 30 грамм.
- Вода – 1 столовая ложка.
- Твердый сыр – 50 грамм.
- Соль, специи, репчатый лук – по вкусу.
Как готовить:
В фарш добавляем соль и специи, выкладываем на дно формы для запекания (если она не антипригарная, необходимо сбрызнуть маслом). На крупной терке натираем морковь и выкладываем ровным слоем на фарш. Нарезаем кубиками картофель и выкладываем сверху. Солим, нарезаем сверху кубиками сливочное масло и заливаем все стаканом воды. Накрываем блюдо фольгой и отправляем в духовку на 50 минут. Снимаем фольгу, посыпаем натертым сыром и запекаем еще 10 минут.
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2. Запеканка из макарон с фаршем
На 100 граммов: 196 кКал
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 12,86 / 7,62 / 17, 85
Ингредиенты:
- Макароны – 300 грамм.
- Фарш мясной – 400 грамм.
- Яйца куриные – 3 шт.
- Молоко – 1 стакан.
- Сыр твердых сортов – 100 грамм.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло растительное – 10 грамм.
- Соль, перец, специи – по вкусу.
Как готовить:
Макароны отвариваем. Нарезаем полукольцами лук и обжариваем на капле растительного масла. Добавляем к луку фарш, соль, перец, специи и обжариваем в течение 15 минут. Готовые макароны смешиваем с фаршем, добавляем яйца, молоко. Выкладываем все в форму для запекания. Посыпаем все натертым сыром и запекаем при температуре 180 градусов около 20 минут.
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