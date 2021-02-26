Когда кофе становится десертом: Фус раскрыла правду о любимом напитке миллионов
Кофе – напиток, обожаемый миллионами людей во всем мире. Однако он может быть очень калорийным и даже приравниваться к десерту.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Какие кофейные напитки могут стать причиной избыточного веса – рассказала диетолог Светлана Фус.
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Кофе – очень популярный напиток. Он ценится за свой вкус и аромат, помогает проснуться и получить заряд бодрости. Неудивительно, что большинство из нас не представляют себе начало дня без ароматного напитка. Кофе содержит большое количество активных компонентов, в том числе кофеин и различные антиоксиданты,
– отметила Фус.
Она напомнила, что кроме классических видов кофе, существует много кофейных напитков, которые "спокойно можно назвать десертом, потому что в них много сахара и лишних калорий, как... в порции мороженого".
Сколько калорий в кофейных напитках
- Эспрессо 30 мл – 3 ккал;⠀
- Американо 300 мл – 6-10 ккал;⠀
- Кофе по-восточному 100 мл – 62 ккал;⠀
- Капучино 300 мл – 90-140 ккал;⠀
- Лате 300 мл – 90-220 ккал;⠀
- Карамель-макиато 300 мл – 240-290 ккал.⠀
Некоторые кофеиносодержащие напитки вполне можно считать десертом / Фото Pixabay
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Ежедневная доза кофе не должна превышать разумные пределы по количеству выпитого напитка и содержанию сладких наполнителей,
– уточнила диетолог.
По ее словам, в день рекомендуется употреблять не более 2-3 порцией напитков, содержащих кофеин. Кроме того, Светлана Фус подчеркнула, что ни один напиток не заменит воду, которая должна быть основной жидкостью в рационе человека.
Обращайте внимание на калорийность выбранного напитка / Фото Pixabay
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