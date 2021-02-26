Кофе – напиток, обожаемый миллионами людей во всем мире. Однако он может быть очень калорийным и даже приравниваться к десерту.

Какие кофейные напитки могут стать причиной избыточного веса – рассказала диетолог Светлана Фус.

Интересно Какую еду брать на работу: 3 рецепта полезных перекусов

Кофе – очень популярный напиток. ⁣Он ценится за свой вкус и аромат, помогает проснуться и получить заряд бодрости. Неудивительно, что большинство из нас не представляют себе начало дня без ароматного напитка. Кофе содержит большое количество активных компонентов, в том числе кофеин и различные антиоксиданты,

– отметила Фус.

Она напомнила, что кроме классических видов кофе, существует много кофейных напитков, которые "спокойно можно назвать десертом, потому что в них много сахара и лишних калорий, как... в порции мороженого".

Сколько калорий в кофейных напитках

Эспрессо 30 мл – 3 ккал;⁣⁣⠀

Американо 300 мл – 6-10 ккал;⁣⁣⠀

Кофе по-восточному 100 мл – 62 ккал;⁣⁣⠀

Капучино 300 мл – 90-140 ккал;⁣⁣⠀

Лате 300 мл – 90-220 ккал;⁣⁣⠀

Карамель-макиато 300 мл – 240-290 ккал.⁣⁣⠀

⁣⁣

Некоторые кофеиносодержащие напитки вполне можно считать десертом / Фото Pixabay

Читайте Можно ли есть рыбу при похудении: важные нюансы, которых вы не знали

Ежедневная доза кофе не должна превышать разумные пределы по количеству выпитого напитка и содержанию сладких наполнителей,

– уточнила диетолог.

По ее словам, в день рекомендуется употреблять не более 2-3 порцией напитков, содержащих кофеин. Кроме того, Светлана Фус подчеркнула, что ни один напиток не заменит воду, которая должна быть основной жидкостью в рационе человека.

⁣

Обращайте внимание на калорийность выбранного напитка / Фото Pixabay