Какую еду брать на работу: 3 рецепта полезных перекусов
Каждый день мы задаемся вопросом: что взять с собой на работу в качестве перекуса? Хочется, чтобы еда была и полезной, и вкусной.
Источник:Инстаграм Елены Кален
3 интересных и одновременно простых рецепта рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Поделюсь любимыми рецептами перекусов, которые можно взять с собой на работу и не только!
– отметила Кален.
Что подойдет в качестве перекуса на работу
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Салат из нежирного мяса и овощей
Куриную грудку или индейку необходимо отварить, после этого добавляем ¼ кочана капусты айсберг, немного консервированной кукурузы, кунжут и томат. Заправляем салат оливковым маслом (1 столовая ложка) с соком лимона и соевым соусом.
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Тушеная курица с овощами
Куриную грудку или бедра нужно потушить с брокколи, цветной капустой и кабачком. Добавляем соль и перец. Также, кроме гарнира, к мясу подойдет бурый рис, киноа и баклажаны.
Вкусный перекус поможет не срываться на вредную еду / Фото Pixabay
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Запеканка из кабачка
Кабачок среднего размера, помидор и цукини нарезаем кольцами и ставим в духовку на 15 минут. Когда овощи подрумянятся, залейте их маринадом из нежирной сметаны, молока и двух яиц, посыпьте тертым твердым сыром и запекайте еще 5-7 минут.
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