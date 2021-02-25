Овсянка – это тот продукт, без которого точно не обходится ни одна диета. Диетолог Альбина Комиссарова поделилась вариантами вкусных наполнителей в кашу, чтобы это блюдо вам не надоело.

Можно есть овсянку каждый день?

По словам Альбины Комиссаровой, вы можете есть овсянку каждый день, но помните, что ключевым моментом питания является разнообразие. Поэтому лучше, если ваш завтрак будет разный или, хотя бы, с различным наполнителем.

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Завтрак должен быть разным или, хотя бы, с различным наполнителем / Фото pexels

Выводит ли овсянка кальций из организма?

Немного. Добавьте столовую ложку молока или ешьте достаточно кальция в течение дня и можно об этом не думать,

– уверяет диетолог.

10 самых вкусных добавок к овсянке

Тертый сыр (можно взять как обычный, так и копченый, сулугуни, а можно добавить камамбер). Тертое яблоко + корица + грецкие орехи. Банан + ложка какао. Кокосовое молоко + мед (можно добавить еще кокосовую стружку). Замороженные ягоды (подогрейте на сковородке, добавьте немного сахара или кленового сиропа. Влейте с жидкостью в кашу). Яйцо-пашот + зелень. Полчашки крепкого кофе + полчашки молока. Банан + арахисовая паста. Мацони (национальный армянский кисломолочный продукт). Рикотта или творог + кленовый сироп.

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