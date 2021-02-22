Сегодня многие люди не уделяют особое внимание завтраку. Обычно большинство, спеша на работу или учебу, утренний прием пищи часто пропускают. Но диетолог Альбина Комиссарова рассказала, каким же на самом деле должен быть завтрак.

Нужен ли вообще завтрак?

Как уверяет Альбина Комиссарова, – да. Это основной прием пищи. Исследования показывают, что люди, которые игнорируют завтрак, имеют проблемы с весом, поскольку больше переедают в течение дня.

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Но если вы уже 5 – 10 – 20 лет подряд не ели с утра и чувствуете себя комфортно, то заставлять себя не надо, стакана теплой воды или натурального йогурта будет достаточно, чтобы проснуться, а вот насиловать свой организм – неправильно,

– говорит диетолог.

Идеальный завтрак должен содержать длинные углеводы, белки и жиры / Фото pixabay

Каким должен быть завтрак?

Идеально: он содержит длинные углеводы, белки и жиры.

Если съев кашу с утра, через полчаса – час вы чувствуете себя голодным, то лучше завтракать преимущественно белковой пищей с утра: яйца, курица, сыр. Если вы наедаетесь кашей, то основой завтрака должны быть крупы, хлеб и мюсли. Не забывайте утром об овощах, фруктах и ягодах.

Можно завтракать тортом?

"Быстрые углеводы провоцируют резкий всплеск инсулина и такой же быстрый спад. Вам скоро снова захочется есть и в течение дня вы, скорее всего, будете переедать", – отмечает специалист. Она также добавила, что мед и фрукты допустимые в небольших количествах в сочетании со сложными углеводами (каша, хлеб). А в целом десерт лучше отложить до второго приема пищи.

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