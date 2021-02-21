Что есть на перекус: простые и вкусные варианты от чемпионки мира
Перекус должен быть не только полезным и вкусным, но и правильным, чтобы оставаться сытым до основного приема пищи.
Что лучше есть на перекус, рассказала абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец.
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Что нужно знать о перекусах
По словам Оробец, перекус является полноценным приемом пищи. Для того чтобы после него не хотелось есть, перекус должен состоять из белков, жиров и углеводов. Это означает, что, например, яблоко – не лучший вариант.
Что есть на перекус
Оксана Оробец назвала простые и вкусные варианты для перекуса:
- фрукт + орешки;
- фрукт + йогурт / кефир;
- фрукт + творог;
- сендвич (цельно-церновой хлеб + пару листьев салата + слайсы курочки);
- лаваш с овощами и мясом (идеальный вариант еды с собой);
- протеиновый коктейль и ягоды / фрукты.
Правильный перекус позволит оставаться сытым до основного приема пищи / Фото Pixabay
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Чемпионка обратила внимание на то, что в каждом предложенном варианте есть и белки (орехи, творог, птица, творог), и углеводы (фрукты, ягоды, лаваш) и жиры. Такой перекус позволит легко дотянуть до основного приема пищи.
Я люблю, чтобы было все просто и удобно. Как видите основные варианты перекусов можно купить в любом супермаркете, если забыли взять с собой свою еду или хотите перекусит, но, чтобы это была здоровая еда,
– резюмировала Оксана Оробец.
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