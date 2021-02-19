Почему нужно отказаться от жарки на масле: нутрициолог привела аргументы
Многие предпочитают жарить еду на масле, не подозревая о том, насколько это вредно.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Почему следует избегать такого варианта приготовления пищи, рассказала нутрициолог, фитнес-эксперт Екатерина Медушкина.
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Как любитель съесть на завтрак глазунью, я когда-то не представляла, как это жарить ну совсем без масла. Во-первых, наверное все пригорит, а во-вторых не так вкусно же будет,
– отметила Медушкина.
Она пояснила, что на самом деле достаточно иметь качественную сковороду с антипригарным покрытием и ничего не будет пригорать. Кроме того, это вкусно, ведь еда не впитывает в себя масло.
Почему не стоит готовить на масле
- Во время жарки рыба, мясо и птица впитывают 20% масла из сковороды, грибы и овощи – от 50 до 80%.
- Зажарка или подлива впитает в себя 100% масла, добавленного во время готовки.
- В растительном масле – около 900 Ккал и 99,9 граммов жира на 100 граммов продукта. Одна столовая ложка = 10-12 граммов. Это означает, что за один прием пищи, приготовленной на масле, вы покроете практически суточную норму жиров.
Еда, приготовленная на гриле, – это полезно и вкусно / Фото Pixabay
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Как лучше готовить пищу
- Запекание позволяет сделать красивый цвет и корочку на еде.
- Приготовление на пару – сочные и нежные блюда.
- Тушение и отваривание.
- Жарка без масла.
Выбирайте альтернативные способы приготовления еды / Фото Pixabay
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