Почему резко вырос вес во время похудения: распространенные причины
Многие из тех, кто следит за питанием и занимается спортом, не раз замечали, что в какой-то момент вес начинает расти.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Почему так происходит, пояснила спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Почему на весах вдруг плюс? Вы уже 2-3 недели тщательно следите за питанием, находитесь в дефиците калорий, четко считаете все съеденное за день, и даже тренируетесь 3 раза в неделю, но в одно прекрасное утро встаете на весы, а там плюс килограмм? Аа, откуда? Почему?
– отметила Самойлова.
Почему внезапно вырос вес
- Алкоголь. Если накануне вечером вы выпили пару бокалов вина – ничего странного. Спиртные напитки задерживают воду в организме. Вес придет в норму через 3 дня, но не забывайте о питьевом режиме.
- Много углеводов. Если вы подсчитываете калории, но накануне съели много углеводов – это тоже является причиной задержки жидкости. Соблюдайте свою норму КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов), не забывайте о физической активности и вес нормализуется.
- Много соленой пищи. В течение дня вы могли есть квашеные огурцы, помидоры, малосольную сельдь и прочее. Это также задерживает жидкость в организме.
- Мало сна. В первую очередь это касается тех мам, у которых еще маленькие дети, и по ночам приходится постоянно вставать.
- Несоблюдение питьевого режима. Если вы не выпили свою норму воды в день – организм будет удерживать соль и остатки жидкости про запас.
- Женский цикл (критические дни, овуляция, ПМС).
- Прием лекарственных препаратов.
Слишком интенсивная тренировка также может стать причиной задержки воды в организме / Фото Pixabay
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- Проблемы со стулом (не опорожненный кишечник приведет к плюсу на весах).
- Стрессовая ситуация.
- Интенсивная тренировка (гормон стресса кортизол также растет при чрезмерной физической активности).
- Воспалительные процессы в организме.
Авиаперелеты, долгая поездка на машине, смена климатического и часового пояса, больше обычного были на ногах (пешие экскурсии),
– назвала Евгения Самойлова еще несколько причин роста веса.
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