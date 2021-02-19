Многие из тех, кто следит за питанием и занимается спортом, не раз замечали, что в какой-то момент вес начинает расти.

Почему так происходит, пояснила спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Почему на весах вдруг плюс? Вы уже 2-3 недели тщательно следите за питанием, находитесь в дефиците калорий, четко считаете все съеденное за день, и даже тренируетесь 3 раза в неделю, но в одно прекрасное утро встаете на весы, а там плюс килограмм? Аа, откуда? Почему?

– отметила Самойлова.

Почему внезапно вырос вес

Алкоголь. Если накануне вечером вы выпили пару бокалов вина – ничего странного. Спиртные напитки задерживают воду в организме. Вес придет в норму через 3 дня, но не забывайте о питьевом режиме.

Если накануне вечером вы выпили пару бокалов вина – ничего странного. Спиртные напитки задерживают воду в организме. Вес придет в норму через 3 дня, но не забывайте о питьевом режиме. Много углеводов. Если вы подсчитываете калории, но накануне съели много углеводов – это тоже является причиной задержки жидкости. Соблюдайте свою норму КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов), не забывайте о физической активности и вес нормализуется.

Если вы подсчитываете калории, но накануне съели много углеводов – это тоже является причиной задержки жидкости. Соблюдайте свою норму КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов), не забывайте о физической активности и вес нормализуется. Много соленой пищи . В течение дня вы могли есть квашеные огурцы, помидоры, малосольную сельдь и прочее. Это также задерживает жидкость в организме.

. В течение дня вы могли есть квашеные огурцы, помидоры, малосольную сельдь и прочее. Это также задерживает жидкость в организме. Мало сна . В первую очередь это касается тех мам, у которых еще маленькие дети, и по ночам приходится постоянно вставать.

. В первую очередь это касается тех мам, у которых еще маленькие дети, и по ночам приходится постоянно вставать. Несоблюдение питьевого режима . Если вы не выпили свою норму воды в день – организм будет удерживать соль и остатки жидкости про запас.

. Если вы не выпили свою норму воды в день – организм будет удерживать соль и остатки жидкости про запас. Женский цикл (критические дни, овуляция, ПМС).

(критические дни, овуляция, ПМС). Прием лекарственных препаратов.

Слишком интенсивная тренировка также может стать причиной задержки воды в организме / Фото Pixabay

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Проблемы со стулом (не опорожненный кишечник приведет к плюсу на весах).

(не опорожненный кишечник приведет к плюсу на весах). Стрессовая ситуация .

. Интенсивная тренировка (гормон стресса кортизол также растет при чрезмерной физической активности).

(гормон стресса кортизол также растет при чрезмерной физической активности). Воспалительные процессы в организме.

Авиаперелеты, долгая поездка на машине, смена климатического и часового пояса, больше обычного были на ногах (пешие экскурсии),

– назвала Евгения Самойлова еще несколько причин роста веса.