Многие женщины считают, что избавиться от лишнего веса после 40 лет невозможно, ведь в этом возрасте меняется гормональный фон.

Однако похудеть реально, если придерживаться двух пунктов. Каких – рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Можно ли похудеть после 40 лет на самом деле? Представь себе – не просто можно, а нужно!

– отметила Медушкина.

Как снизить вес после 40 лет

1. Сбалансированное питание

Здесь важно просчитать именно вашу калорийность и делать здоровый дефицит калорий (до 20%). Вы не должны голодать и срываться, поэтому важно составить грамотное меню со всем минерально-витаминным составом, который необходим именно вам.

Соблюдайте дефицит калорий / Фото Pixabay

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2. Физическая активность

Вы должны двигаться ежедневно с учетом текущего состояния тела и его возможностей.

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