Как можно похудеть после 40 лет: 2 пункта, которые изменят жизнь
Многие женщины считают, что избавиться от лишнего веса после 40 лет невозможно, ведь в этом возрасте меняется гормональный фон.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Однако похудеть реально, если придерживаться двух пунктов. Каких – рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Можно ли похудеть после 40 лет на самом деле? Представь себе – не просто можно, а нужно!
– отметила Медушкина.
Как снизить вес после 40 лет
1. Сбалансированное питание
Здесь важно просчитать именно вашу калорийность и делать здоровый дефицит калорий (до 20%). Вы не должны голодать и срываться, поэтому важно составить грамотное меню со всем минерально-витаминным составом, который необходим именно вам.
Соблюдайте дефицит калорий / Фото Pixabay
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2. Физическая активность
Вы должны двигаться ежедневно с учетом текущего состояния тела и его возможностей.
Почему не удавалось похудеть
- Полуголодные диеты. Чаще всего они приводят к срывам, замедленному обмену веществ и возвращению веса.
- Низкая активность. При малоподвижном образе жизни похудеть будет сложнее. Выбирайте тот спорт, который вам по душе.
- Едите больше – тратите меньше. Не игнорируйте дефицит калорий.
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