Багато жінок вважають, що позбутися від зайвої ваги після 40 років неможливо, адже у цьому віці змінюється гормональний фон.

Однак схуднути реально, якщо дотримуватися двох пунктів. Яких – розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Чи можна схуднути після 40 років насправді? Уяви собі – не просто можна, а потрібно!

– зазначила Медушкіна.

Як знизити вагу після 40 років

1. Збалансоване харчування

Тут важливо прорахувати саме вашу калорійність і робити здоровий дефіцит калорій (до 20%). Ви не повинні голодувати і зриватися, тому важливо скласти грамотне меню з усім мінерально-вітамінним складом, який необхідний саме вам.

Дотримуйтесь дефіцит калорій / Фото Pixabay

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2. Фізична активність

Ви повинні рухатися щодня з урахуванням поточного стану тіла і його можливостей.

Чому не вдавалося схуднути