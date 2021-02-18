Що зміниться, якщо відмовитися від кави: цікаві факти
Мільйони людей в усьому світі вважають себе кавоманами і не уявляють життя без цього ароматного напою.
Джерело:Інстаграм Анастасії Полтавської
Як він впливає на організм і що зміниться, якщо відмовитися від кави, розповіла тренерка і дієтологиня Анастасія Полтавська.
Цікаво З якого віку дітям можна пити каву: Фус пояснила нюанси
Відмова від кави: що зміниться
-
Організм краще засвоюватиме вітаміни ⠀
За словами тренерки, кофеїн "вбиває" вітамін В, а також знижує вміст в організмі заліза, калію і цинку, вимиває кальцій, в результаті чого кістки стають крихкими.
-
Буде простіше знизити вагу
Кофеїн підсилює вироблення кортизолу (гормону стресу) і впливає на функціонування наднирників.
Наднирники працюють спільно зі щитовидною залозою, яка піклується про обмін речовин – через каву він сповільнюється, і ви набираєте вагу,
– пояснила Полтавська.
-
Підвищиться імунітет
Кофеїн впливає на роботу щитовидної залози і призводить до ослаблення імунітету. Це може стати причиною хвороб. Тому, якщо є проблеми зі здоров'ям, слід обмежити споживання кави.
Ароматна кава є улюбленим напоєм мільйонів людей / Фото Pixabay
Читайте Скільки разів на день потрібно їсти, щоб схуднути
-
Налагодиться робота печінки
Для того щоб кава засвоїлася, печінці доводиться посилено працювати для виробництва ензимів, які його розщеплюють.
-
Ви станете енергійнішими ⠀
Незважаючи на те, що від кави ви відчуваєте прилив сил, в кінці кінців це перестає працювати. Кава змушує тіло виробляти адреналін, і якщо ви п'єте її постійно, то вам з кожним разом потрібно все більше і більше кофеїну, щоб організм відповідав на нього з однаковою ефективністю,
– пояснила Анастасія Полтавська.
-
Ви відчуєте себе сексуальнішими ⠀
За словами дієтологині, як тільки знизиться тиск на щитовидку кофеїном, в інтимному житті теж відбудуться зміни. Вона уточнила, що це пов'язано з тим, що щитовидка відповідає за гормони, які керують лібідо, наприклад, тестостероном.
Поділитися новиною