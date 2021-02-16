Ароматна кава є улюбленим напоєм мільйонів людей. Звичайно ж, вона не може не привертати увагу дітей.

З якого віку діти можуть вживати каву – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

Цікаво Здорове харчування та якісний сон: ТОП-4 велнес-тренди 2021 року

Смачна і ароматна кава, яку так часто вживають дорослі вранці під час сніданку, рано чи пізно приверне увагу будь-якої дитини,

– зазначила Фус.

Коли і скільки кави можна пити дітям

За її словами оптимальний вік, коли каву можуть пити діти, – 14-16 років. Це час, коли організм зміцнів і може засвоювати кофеїн без потенційної шкоди. Важливо: дітям дозволяється пити не більше 1 чашки кави на день.

При цьому напій повинен бути слабким, адже "кофеїн має тонізуючу дію, прискорює серцебиття, підвищує артеріальний тиск".

Діти можуть пити не більше чашки кави на день​ / Фото Pixabay

Читайте також Чому не можна голодувати при схудненні: небезпечний нюанс

Фус нагадала, що каву можна розбавити молоком або додати в неї вершки.

Батьки, які принципово не бажають давати дитині каву, можуть використовувати какао. Також хорошою альтернативою є цикорій. Напій на основі подрібненого кореня цикорію корисно вживати практично в будь-якому віці, в тому числі дітям старше трьох років. Але як ви знаєте, все добре в міру,

​– уточнила дієтологиня.