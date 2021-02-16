С какого возраста детям можно пить кофе: Фус пояснила нюансы
Ароматный кофе является любимым напитком миллионов людей. Конечно же, он не может не привлекать внимание детей.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
С какого возраста дети могут употреблять кофе – рассказала диетолог Светлана Фус.
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Вкусный и ароматный кофе, который так часто употребляют взрослые по утрам во время завтрака, рано или поздно привлечет внимание любого ребенка,
– отметила Фус.
Когда и сколько кофе можно пить детям
По ее словам оптимальный возрастом, когда кофе могут пить дети, – 14-16 лет. Это время, когда организм окреп и может усваивать кофеин без потенциального вреда. Важно: детям разрешается пить не более 1 чашки кофе в день.
При этом напиток должен быть слабым, ведь "кофеин обладает тонизирующим действием, ускоряет сердцебиение, повышает артериальное давление".
Дети могут пить не более чашки кофе в день / Фото Pixabay
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Фус напомнила, что кофе можно разбавить молоком или добавить в него сливки.
Родители, которые принципиально не желают давать ребенку кофе, могут использовать какао. Также хорошей альтернативой есть цикорий. Напиток на основе измельченного корня цикория полезно употреблять практически в любом возрасте, в том числе детям старше трех лет. Но как вы знаете, все хорошо в меру,
– уточнила диетолог.
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