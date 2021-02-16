Аналитики спрогнозировали, как изменятся наши полезные привычки в 2021 году и уже назвали вещи, которые выйдут на первый план этого года. Так, по мнению специалистов, в тренде будет забота о своем здоровье, психическое и физическое благополучие.

Так, одним из основных направлений в велнес-сфере станет забота о здоровом сне. В обществе стали больше интересоваться технологиями, которые улучшают качество сна – например, умным постельным бельем, трекерами сна и устройствами, регулирующие освещенность. И забота о пространстве для сна также в тренде.

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Мы обратили внимание на спальню, как на ключевое пространство, в которое потребители действительно инвестируют,

– сказала один из экспертов Харриет Киликита.

Другая тенденция в велнес-индустрии – рост требовательности покупателей к честности компаний, которые производят бьюти-товары и оказывают услуги.

В сфере красоты людям нужны продукты, которые поддерживаются профессиональными экспертами и подтверждены научными исследованиями и клиническими данными. Потребителям не нужны товары, которые являются фальшивкой,

– говорит Тереза Йи.



Заниматься медитацией в сочетании с бьюти-ритуалами будет в тренде / Фото pixabay

Здоровое питание также в тренде. Несмотря на то, что правильный сбалансированный рацион уже давно многие пытаются соблюдать, это направление в велнес-рутине станет больше сосредоточенно на локальных производителях и местной кухни.

Эксперты также отметили важность ежедневных ритуалов для отдыха и расслабления, а еще в нынешнем году будет модно заниматься медитацией в сочетании с бьюти-ритуалами.

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Повседневные ритуалы стали более совершенными, обеспечивая терапевтический опыт для борьбы со стрессом, тревогой и успокоения ума. Косметические бренды создают наборы, которые сочетают средства по уходу за кожей с медитацией и работой с дыханием, помогая потребителям переключаться между режимами работы и отдыха,

– добавили специалисты.