Всем известно, что качественный сон – залог не только хорошего здоровья, но и хорошей фигуры.

Как сон помогает быть в отличной форме, рассказала тренер Анастасия Полтавская.

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Наша внешняя красота, стройность, подтянутость и хорошее самочувствие зависит от качественного отдыха. Люди, которые спят меньше, более подвержены риску ожирения, потому что у них больше выражено чувство голода. Во время постоянных недосыпов, в организме человека вырабатываются гормоны грелин и пептид-1. Уровень первого растет у мужчин, и вызывает чувство голода, второй понижается у женщин, и тоже стимулирует желание поесть,

– отметила Полтавская.

По ее словам, постоянное недосыпание мешает человеку двигаться, так как организм уставший. Кроме того, нехватка сна нарушает питание, что приводит к набору избыточного веса.

Иметь фигуру мечты без качественного сна будет очень трудно / Фото cronica

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Если же недосып становится хроническим, организм испытывает колоссальную нагрузку. Бессонница или осознанное сокращение времени на ночной отдых – это стресс. А стресс многие предпочитают "заедать",

– добавила тренер.

Она пояснила, что качественный сон помогает быть в форме и улучшить спортивные результаты.

Когда человек спит, то его гипофиз выделяет больше гормона роста, который помогает восстанавливаться организму, и отвечает за формирование мышечной массы. Нарушение сна на самом деле притупляет активность в лобной доле головного мозга, которая отвечает за принятие решений и самоконтроль,

– пояснила Анастасия Полтавская.

В то же время бессонница и недосып наиболее часто приводят к депрессии, злоупотреблению кофеином. По словам тренера, для отличной формы и здоровья хороший сон (7-8 часов) должен быть образом жизни.