Фитнес-тренер и специалист по правильному питанию разрушает мифы, которые царят в сфере здорового образа жизни.

Любая диета работает, но есть одно но "Да, каждая диета создает вам дефицит калорий, но когда вы возвращаетесь к привычному вам рациону, килограммы быстро возвращаются, еще и с избытком! Поэтому меняйте свои пищевые привычки, а не садитесь на диету", – призывает тренер.

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По словам специалиста, только дефицит калорий и сбалансированный рацион поможет получить и держать желаемый результат на постоянной основе.

Утренние тренировки и белково-углеводное окно

Тренировка утром натощак никак не способствует улучшению и ускорению процессов жиросжигания. Ложное утверждение, что если утром не позанимался, то дальше уже не надо, потому что все потеряно, – говорит спортсмен.

Мужчина также добавляет, что нет никакого белково-углеводного окна, которое якобы нужно закрыть после силовых упражнений не позднее чем за 30-40 минут простыми углеводами. Это просто отмазка тех, кто хочет поесть сладкого, но при этом похудеть.

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Не нужно принимать горы жиросжигателей. Это пустая трата денег + куча проблем с сосудами, со сном, давлением и сердцем. Только правильный рацион + дефицит калорий – это путь к здоровому похудения навсегда, – уверен эксперт.