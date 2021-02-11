Если тема похудения для вас сегодня актуальна, тогда эта история австралийки вдохновит идти к цели несмотря ни на что и добиться желаемого результата. Опытом женщина делится на своей странице в Instagram.

Жительница небольшого австралийского городка Ред Клифс Виктория Боуэн рассказала, как ей удалось сбросить 47 килограммов, а еще 29-летняя мать двоих детей призналась, с какого блюда начинает свой день, что есть на обед и чем ужинает, пройдя непростой путь похудения.



Виктория Боуэн сбросила почти 50 килограммов / Фото instagram

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Так, Виктория решила кардинально изменить свой рацион и образ жизни, когда весы переваливали за 120 килограммов. Из-за избыточного веса австралийка не могла полноценно проводить время с детьми, уделять время мужу и просто наслаждаться жизнью.

Для начала Боуэн отказалась от шоколада, чипсов, фастфуда и начала питаться здоровой пищей. И вот пример одного из возможных дневных рационов Виктории:

Завтрак: овсяная каша, заправленная клубникой;

овсяная каша, заправленная клубникой; Обед: мексиканское тако с рисом и салатом;

мексиканское тако с рисом и салатом; Ужин: пита с говядиной.



Австралийка сейчас питается только здоровой пищей / Фото instagram

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День не обходится и без легких перекусов, для которых женщина выбирает овощные чипсы, фрукты и протеиновый полосе на основе миндального молока и бананов. Кроме этого, австралийка ежедневно гуляет с сыновьями и посещает тренажерный зал.

После похудения ее жизнь полностью изменилась, она чувствует себя намного увереннее в себе и счастливой.



После похудения женщина наслаждается жизнь на полную / Фото instagram