Перекусы являются промежуточными приемами пищи между основными. Они помогают насытиться.

Какими должны быть перекусы и какие продукты идеально для них подойдут, рассказала диетолог Светлана Фус.

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Вы замечали, сколько раз в день вы едите? Напомню, все что не вода — еда. Так сколько? У некоторых людей – это 5-8 раз. У других и того больше. Ведь чашка кофе с молоко, яблоко, горсть орешков, сухофрукты или "полезный" батончик едой, по мнению многих, не считаются. Но такие люди путают нормальные перекусы с беспорядочным подъеданием,

– отметила Фус.

Что такое перекус и зачем он нужен

Она пояснила, что перекусом называется промежуточный прием пищи между основными. Он меньшей калорийности, но позволяет без чувства голода ждать следующего полноценного приема пищи.⠀

⁣⁣Питаясь 4 раза в день, с фиксированными промежутками времени между едой, приблизительно в одно и то же время, организм будет лучше усваивать пищу, пищеварительная система будет работать правильно, чувство голода не будет появляться каждый час и аппетит всегда будет хорошим,

– разъяснила диетолог.

В то же время Светлана Фус подчеркнула, что важно выбирать правильные продукты для перекусов. Пища должна давать энергию и питательные вещества, не провоцируя переедание.

Перекус должен быть вкусным и полезным / Фото allslim

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Что подойдет для перекуса

По ее словам, отличные варианты перекуса:

овощной салат с сыром и цельнозерновым хлебом;

фруктовый салат с йогуртом;

творог с фруктами или овощами;

слабосоленая рыба с овощами и цельнозерновой булочкой. ⁣⁣⠀

Диетолог уточнила, что многие люди вместо полноценного перекуса употребляют конфеты, пирожки, соки, сладости, фастфуд и пр. В указанных продуктах много сахара, соли, жира, консервантов, что негативно скажется на фигуре и здоровье. Поэтому важно выбирать правильные продукты и питаться полноценно.