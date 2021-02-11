Жінка, якій вдалося схуднути майже на 50 кілограмів, розповіла про свій денний раціон
Якщо тема схуднення для вас сьогодні актуальна, то ця історія австралійки надихне йти до мети попри все та добитися бажаного результату. Досвідом жінка ділиться на своїй сторінці в Instagram.
Джерело:інстаграм Вікторії Боуен
Жителька невеличкого австралійського містечка Ред Кліфс Вікторія Боуен розповіла, як їй вдалося скинути 47 кілограмів, а ще 29-річна мати двох дітей зізналася, з якої страви розпочинає свій день, що їсти на обід та чим вечеряє, пройшовши непростий шлях схуднення.
Вікторія Боуен скинула майже 50 кілограмів / Фото instagram
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Так, Вікторія вирішила кардинально змінити свій раціон і спосіб життя, коли ваги перевалювали за 120 кілограмів. Через надмірну вагу австралійка не могла повноцінно проводити час з дітьми, приділяти час чоловікові та просто насолоджуватися життям.
Для початку Боуен відмовилася від шоколаду, чипсів, фастфуду та почала харчуватися здоровою їжею. І ось приклад одного із можливих денних раціонів Вікторії:
- Сніданок: вівсяна каша, заправлена полуницею;
- Обід: мексиканське тако з рисом і салатом;
- Вечеря: піта з яловичиною.
Австралійка нині харчується лише здоровою їжею / Фото instagram
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День не обходить і без легких перекусів, для яких жінка обирає овочеві чипси, фрукти та протеїновий смузі на основі мигдального молока і бананів. Крім цього, австралійка щодня гуляє з синами і відвідує тренажерний зал.
Після схуднення її життя повністю змінилося, вона почувається набагато впевненішою у собі і щасливою.
Після схуднення жінка насолоджується життя на повну / Фото instagram
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