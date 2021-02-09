Перекуси є проміжними прийомами їжі між основними. Вони допомагають насититися.

Якими мають бути перекуси і які продукти ідеально для них підійдуть, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Ви помічали, скільки разів на день ви їсте? Нагадаю, все що не вода – їжа. Так скільки? У деяких людей – це 5-8 разів. У інших і того більше. Адже чашка кави з молоком, яблуко, жменя горішків, сухофрукти або "корисний" батончик їжею, на думку багатьох, не вважається. Але такі люди плутають нормальні перекуси з безладним під'їданням,

– зазначила Фус.

Що таке перекус і навіщо він потрібен

Вона пояснила, що перекусом називається проміжний прийом їжі між основними. Він меншої калорійності, але дозволяє без почуття голоду чекати наступного повноцінного прийому їжі.

⁣⁣Харчуючись 4 рази на день, з фіксованими проміжками часу між їжею, приблизно в один і той же час, організм буде краще засвоювати їжу, травна система буде працювати правильно, почуття голоду не буде з'являтися кожну годину і апетит завжди буде хорошим,

– роз'яснила дієтологиня.

У той же час Світлана Фус підкреслила, що важливо вибирати правильні продукти для перекусів. Їжа має давати енергію і поживні речовини, не провокуючи переїдання.

Перекус повинен бути смачним і корисним​ / Фото allslim

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Що підійде для перекусу

За її словами, відмінні варіанти перекусу:

овочевий салат з сиром і цільнозерновим хлібом;

фруктовий салат з йогуртом;

сир з фруктами або овочами;

слабосолена риба з овочами і цільнозерновою булочкою. ⁣⁣⠀

Дієтологня уточнила, що багато людей замість повноцінного перекусу вживають цукерки, пиріжки, соки, солодощі, фастфуд та ін. У зазначених продуктах багато цукру, солі, жиру, консервантів, що негативно позначиться на фігурі і здоров'я. Тому важливо вибирати правильні продукти і харчуватися повноцінно.