У багатьох людей, які намагаються схуднути, виникає питання: як позбутися від почуття голоду?

Є два пункти, дотримання яких допоможе забути про голод, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як перестати відчувати голод? Питання для тих, хто худне, дуже актуальне. Особливо для тих, хто сидить на різних дієтах і регулярно переживає зриви і відкати,

– зазначила Медушкіна.

Вона зазначила, що вчені провели кілька експериментів над тваринами, що дозволило з'ясувати, що мозок отримує сигнали про голод двома шляхами:

через нерви від порожнього шлунку; через речовини у крові.⠀

Це означає, що в шлунку завжди має бути певна кількість їжі, а в крові – білків, жирів і вуглеводів.

Для того щоб не було зривів, необхідно правильно харчуватися / Фото pixabay

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Для того, щоб забезпечити постійну наявність потрібної кількості їжі в шлунку, ми повинні: по-перше, їсти кожні 2,5-3 години; по-друге, якщо хочемо схуднути і знижуємо об'єми їжі, – складати раціон з продуктів з низькою енергетичною щільністю – тобто тих, що містять менше калорій на більший об'єм,

– уточнила Медушкіна.

Вона порівняла калораж деяких продуктів харчування на 100 грамів:

шоколад – 600 ккал;

куряча грудка – 113 ккал;

відверна гречка – 100-120 ккал;

капуста – 27 ккал.

Для того, щоб забезпечити підтримку нормального рівня у крові всіх нутрієнтів, у меню мають бути продукти, які їх містять, у чітко визначених кількостях і пропорціях,

– додала нутриціологиня.

За її словами, лише дотримання цих правил дозволить забути про голод і позбутися зайвої ваги без зривів і повернення кілограмів.