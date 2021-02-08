Как забыть про голод и снизить вес: названы 2 простых правила
У многих людей, которые пытаются похудеть, возникает вопрос: как избавиться от чувства голода?
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Есть два пункта, соблюдение которых поможет забыть о голоде, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Как перестать чувствовать голод? Вопрос для худеющих очень актуальный. Особенно для тех, кто сидит на различных диетах и регулярно переживает срывы и откаты,
– отметила Медушкина.
Она отметила, что ученые провели несколько экспериментов над животными, что позволило выяснить, что мозг получает сигналы о голоде двумя путями:
- через нервы от пустого желудка;
- через вещества в крови.⠀
Это означает, что в желудке всегда должно быть определенное количество еды, а в крови – белков, жиров и углеводов.
Для того чтобы не было срывов, необходимо правильно питаться / Фото pixabay
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Для того, чтобы обеспечить постоянное наличие нужного количества пищи в желудке, мы должны: во-первых, есть каждые 2,5-3 часа; во-вторых, если хотим похудеть и снижаем объемы пищи, – составлять рацион из продуктов с низкой энергетической плотностью – то есть содержащих меньше калорий на больший объем,
– уточнила Медушкина.
Она сравнила калораж некоторых продуктов питания на 100 граммов:
- шоколад – 600 ккал;
- куриная грудка – 113 ккал;
- отварная гречка – 100-120 ккал;
- капуста – 27 ккал.
Для того, чтобы обеспечить поддержание нормального уровня в крови всех нутриентов, в меню должны быть содержащие их продукты в четко определенных количествах и пропорциях,
– добавила нутрициолог.
По ее словам, только соблюдение этих правил позволит забыть о голоде и избавиться от лишнего веса без срывов и возвращения килограммов.
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