У многих людей, которые пытаются похудеть, возникает вопрос: как избавиться от чувства голода?

Есть два пункта, соблюдение которых поможет забыть о голоде, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Как перестать чувствовать голод? Вопрос для худеющих очень актуальный. Особенно для тех, кто сидит на различных диетах и регулярно переживает срывы и откаты,

– отметила Медушкина.

Она отметила, что ученые провели несколько экспериментов над животными, что позволило выяснить, что мозг получает сигналы о голоде двумя путями:

через нервы от пустого желудка; через вещества в крови.⠀

Это означает, что в желудке всегда должно быть определенное количество еды, а в крови – белков, жиров и углеводов.

Для того чтобы не было срывов, необходимо правильно питаться / Фото pixabay

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Для того, чтобы обеспечить постоянное наличие нужного количества пищи в желудке, мы должны: во-первых, есть каждые 2,5-3 часа; во-вторых, если хотим похудеть и снижаем объемы пищи, – составлять рацион из продуктов с низкой энергетической плотностью – то есть содержащих меньше калорий на больший объем,

– уточнила Медушкина.

Она сравнила калораж некоторых продуктов питания на 100 граммов:

шоколад – 600 ккал;

куриная грудка – 113 ккал;

отварная гречка – 100-120 ккал;

капуста – 27 ккал.

Для того, чтобы обеспечить поддержание нормального уровня в крови всех нутриентов, в меню должны быть содержащие их продукты в четко определенных количествах и пропорциях,

– добавила нутрициолог.

По ее словам, только соблюдение этих правил позволит забыть о голоде и избавиться от лишнего веса без срывов и возвращения килограммов.