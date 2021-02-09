На шляху до схуднення важливі не лише дієта і заняття спортом, але й підрахунок калорій, який потрібно робити правильно. Дієтологиня Ольга Авчіннікова розповіла, яких правил варто дотримуватися, аби добитися бажаного результату на вагах.

Так, за словами лікарки, рахувати калорії необхідно далеко не всім, однак для людей, які хочуть скинути вагу – це важливий навик. І фахівець наголосила на найпоширеніших помилках при підрахунку.

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Часто в мене запитують, які є програми з підрахунку калорій і співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Я використовую Fatsecret і Calorizator, але таких додатків досить багато, вибирайте те, що більше сподобається,

– зазначила Ольга Авчіннікова.



При підрахунку калорій важливо враховувати усе, навіть найменший шматок шоколаду / Фото pixabay

Як правильно рахувати калорії

Як пише дієтологиня, багато хто не враховує при підрахунку калорій маленький шматочок шоколаду, але це не правильно! Навіть 10 грамів гіркого шоколаду має значення у калорійності! Мед теж не варто забувати!

Крупи: часто плутаються і вносять вагу вареної крупи замість сирої або навпаки. Я б порадила зважувати всі продукти у не приготовленому вигляді. Це дозволить точніше врахувати калорійність. Крім цього, часто зустрічаю відсутність розуміння того, що напої теж містять калорії і смузі теж не виняток,

– підкреслила Ольга.

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Фахівець також наголошує, що й калорійність алкоголю потрібно враховувати. І не на око, а зважуючи, бо ймовірність помилки наближається до 100%.