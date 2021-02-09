Как правильно считать калории: диетолог назвала самые распространенные ошибки
На пути к похудению важны не только диета и занятия спортом, но и подсчет калорий, который нужно делать правильно. Диетолог Ольга Авчинникова рассказала, которых правил следует придерживаться, чтобы добиться желаемого результата на весах.
Источник:инстаграм Ольги Авчинниковой
Так, по словам врача, считать калории необходимо далеко не всем, однако для людей, которые хотят сбросить вес – это важный навык. И специалист отметила распространенных ошибках при подсчете.
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Часто у меня спрашивают, какие есть программы по подсчету калорий и соотношение белков, жиров и углеводов. Я использую Fatsecret и Calorizator, но таких приложений довольно много, выбирайте то, что больше понравится,
– отметила Ольга Авчинникова.
Как правильно считать калории
Как пишет диетолог, многие не учитывают при подсчете калорий маленький кусочек шоколада, но это не правильно! Даже 10 граммов горького шоколада имеет значение в калорийности! Мед тоже не стоит забывать!
Крупы: часто путаются и вносят вес вареной крупы вместо сырой или наоборот. Я бы посоветовала взвешивать все продукты у не приготовленном виде. Это позволит точнее учесть калорийность. Кроме этого, часто встречаю отсутствие понимания того, что напитки тоже содержат калории и смузи тоже не исключение,
– подчеркнула Ольга.
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Специалист также отмечает, что и калорийность алкоголя нужно учитывать. И не на глаз, а взвешивая, потому что вероятность ошибки приближается к 100%.
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