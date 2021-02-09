На пути к похудению важны не только диета и занятия спортом, но и подсчет калорий, который нужно делать правильно. Диетолог Ольга Авчинникова рассказала, которых правил следует придерживаться, чтобы добиться желаемого результата на весах.

Так, по словам врача, считать калории необходимо далеко не всем, однако для людей, которые хотят сбросить вес – это важный навык. И специалист отметила распространенных ошибках при подсчете.

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Часто у меня спрашивают, какие есть программы по подсчету калорий и соотношение белков, жиров и углеводов. Я использую Fatsecret и Calorizator, но таких приложений довольно много, выбирайте то, что больше понравится,

– отметила Ольга Авчинникова.



При подсчете калорий важно учитывать все, даже самый маленький кусок шоколада / Фото pixabay

Как правильно считать калории

Как пишет диетолог, многие не учитывают при подсчете калорий маленький кусочек шоколада, но это не правильно! Даже 10 граммов горького шоколада имеет значение в калорийности! Мед тоже не стоит забывать!

Крупы: часто путаются и вносят вес вареной крупы вместо сырой или наоборот. Я бы посоветовала взвешивать все продукты у не приготовленном виде. Это позволит точнее учесть калорийность. Кроме этого, часто встречаю отсутствие понимания того, что напитки тоже содержат калории и смузи тоже не исключение,

– подчеркнула Ольга.

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Специалист также отмечает, что и калорийность алкоголя нужно учитывать. И не на глаз, а взвешивая, потому что вероятность ошибки приближается к 100%.