Придерживаясь правильного питания, многие не понимают, почему не удается похудеть.

Ответ кроется в продуктах, которые употребляются. Какие из них наиболее калорийны – рассказала диетолог Алена Коготкова.

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ТОП-10 самых калорийных ПП-продуктов

1. Орехи – до 700 ккал в 100 граммах. 1 грецкий орех – 30-35 ккал.

2. Авокадо: до 500 ккал в одной штуке. 100 грамм – 220-250 ккал.

3. Сухофрукты: до 250 ккал в 100 граммах. 1 финик – 30 ккал.

4. Классический сыр – до 350 ккал в 100 граммах.

5. Растительное масло (оливковое, льняное и т.д.) – 130 ккал в 1 столовой ложке.

Некоторые ПП-продукты очень калорийны, авокадо – в том числе / Фото newsgomel

6. Молоко жирностью 3,2% – 150 ккал в стакане (250 мл).

7. Ореховая паста – до 700 ккал в 100 граммах. 1 чайная ложка – 70 ккал.

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8. Хлебцы: до 350 ккал в 100 граммах. 1 хлебец – 30 ккал.⠀

Обращайте внимание на состав продукта / Фото objectiv

9. Творог жирностью 9%: 160 ккал в 100 граммах.

10. Гранола: до 450 ккал в 100 граммах. 1 столовая ложка – до 50 ккал.

Есть продукты условно полезные, а есть подходящие для снижения веса. Если у вас нет избыточного веса и вы не склонны к полноте – это одна история. Если же звезды сошлись не в вашу пользу, то "кусочек сыра", да и вообще "полезные жиры" могут сослужить недобрую службу,

– подчеркнула Коготкова.