В обществе существует стереотип, что похудению мешает сахар, картофель, макароны, сладости и т.д. На самом деле, все гораздо проще.

Какие 3 продукта питания мешают избавиться от лишних килограммов, рассказала диетолог Алена Коготкова.

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По ее словам, многие считают, что виной всему сахар и хлеб.

Кто-то молочные продукты и глютен винит в исчезновении талии… Но на самом деле все проще пареной репы,

– отметила Коготкова.⠀

3 продукта, которые мешают человеку худеть

Жидкие калории

Диетолог пояснила, что эту ошибку совершают все, кто хочет похудеть. Речь идет о различных напитках, например, капучино, фраппе, смузи, молочных коктейлях и даже кефире. Не все знают, что в стакане кефира – 150-200 калорий.

В капучино – много калорий, которые многие забывают учесть / Фото pixabay

Самый калорийный в вашем рационе

Чего только я не нахожу в тарелках клиентов – от брусочка сливочного масла в каше до "безобидных" ореховых паст, авокадо, сыра и литров масла в салате. Прежде, чем вдаваться в детали и считать калории, найдите главное зло и попробуйте заменить его менее калорийным аналогом,

– добавила Алена Коготкова.

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Она привела в пример калорийность нескольких продуктов питания:

1 столовая ложка растительного масла – 130 ккал;

½ авокадо Хаас – 200-223 ккал;

1 чайная ложка ореховой пасты – 70-80 ккал.

Срывной

Это не про жиры или сладкое, как думают многие. Вот пример: клиенты часто спрашивают, можно ли есть шоколад, мороженое, колбасу... Я отвечаю, что можно все – у нас нет запретов, но ведь одна откусила кусочек шоколадки и забыла про нее. А другая пока плитку не съест, не успокоится,

– рассказала диетолог.

По ее словам, у каждого человека – это свой продукт, и остановиться бывает сложно. Например, кто-то 2 месяца не ел торты, но попробовав, не может остановиться.