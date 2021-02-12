Фітнес-тренер та фахівець з правильного харчування руйнує міфи, які панують у сфері здорового способу життя.

Будь-яка дієта працює, але є одне але

"Так, кожна дієта створює вам дефіцит калорій, але коли ви повертаєтесь до звичного вам раціону, кілограми швидко повертаються, ще й з надлишком! Тому змінюйте свої харчові звички, а не сідайте на дієти", – закликає тренер.

Це цікаво Жінка, якій вдалося схуднути майже на 50 кілограмів, розповіла про свій денний раціон

Їсти ПП-продукти – це не означає, що ви 100% схуднете

За словами фахівця, тільки дефіцит калорій і збалансований раціон допоможе отримати і тримати бажаний результат на постійній основі.

Ранкові тренування та білково-вуглеводне вікно

Тренування зранку натще серця ніяк не сприяє покращенню та пришвидшенню процесів жироспалювання. Хибне твердження, що якщо зранку не позаймався, то далі вже не треба, бо все втрачено, – говорить спортсмен.

Чоловік також додає, що немає ніякого білково-вуглеводного вікна, яке нібито потрібно закрити після силових вправ не пізніше як за 30-40 хвилин простими вуглеводами. Це просто відмазка тих, хто хоче поїсти солодкого, але при цьому схуднути.

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Не потрібно приймати гори жироспалювачів. Це марна трата грошей + купа проблем з судинами, зі сном, тиском і серцем. Тільки правильний раціон + дефіцит калорій – це шлях до здорового схуднення назавжди, – впевнений експерт.