У рекомендаціях з харчування йдеться, що збалансований раціон має покрити потреби у вітамінах і мінералах. Але дієтологиня Тетяна Лакуста запевняє, що це не завжди відповідає реальності, тому вона дала прості поради, як налагодити спосіб життя, щоб вітаміни не потрібно було купувати в аптеці.

Так, за словами лікарки Тетяни Лакусти, основний прошарок населення не вміє збалансовано харчуватися. І на це є низка причин:

нас цього ніде не вчать;

немає часу на продумування харчування;

є фактор переїдання солодощів / мучного;

є розлад харчової поведінки;

надлишок стресу і алкоголю;

обмежувальні дієти.

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Що заважає харчуватися збалансовано

Зверніть увагу на свій раціон: їсте ви тваринний білок чи ні. Наприклад, в м'ясі вища біодоступність цинку і заліза,

– розповіла дієтологиня.



Більшість населення не вміє збалансовано харчуватися / Фото pixabay

Як зазначає фахівець, варто переглянути свій спосіб життя, адже насичений спорт з потовиділенням може провокувати дефіцит магнію і заліза.

"Наявність хвороб, наприклад, атрофічного гастриту провокує дефіцит вітаміну В12 і заліза", – каже Лакуста. Крім цього, постійна наявність алкоголю в крові знижує статус В1, В9, В12 і цинку.

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Не треба відразу робити висновок, що всім треба приймати вітамінно-мінеральні добавки, але варто максимально влаштувати своє життя і харчування так, щоб навпаки їх не брати,

– підсумувала експерт.