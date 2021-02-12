В рекомендациях по питанию говорится, что сбалансированный рацион должен покрыть потребности в витаминах и минералах. Но диетолог Татьяна Лакуста уверяет, что это не всегда соответствует действительности, поэтому она дала простые советы, как наладить образ жизни, чтобы витамины не нужно было покупать в аптеке.

Так, по словам врача Татьяны Лакусты, основной слой населения не умеет сбалансировано питаться. И на это есть ряд причин:

нас этого нигде не учат;

нет времени на продумывание питания;

есть фактор переедания сладостей / мучного;

есть расстройство пищевого поведения;

избыток стресса и алкоголя;

ограничительные диеты.

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Что мешает питаться сбалансировано

Обратите внимание на свой рацион: едите вы животный белок или нет. Например, в мясе выше биодоступность цинка и железа,

– рассказала диетолог.



Большинство населения не умеет сбалансировано питаться / Фото pixabay

Как отмечает специалист, стоит пересмотреть свой образ жизни, ведь насыщенный спорт с потоотделением может провоцировать дефицит магния и железа.

"Наличие болезней, например, атрофического гастрита провоцирует дефицит витамина В12 и железа", – говорит Лакуста. Кроме этого, постоянное наличие алкоголя в крови снижает статус В1, В9, В12 и цинка.

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Не надо сразу делать вывод, что всем надо принимать витаминно-минеральные добавки, но стоит максимально устроить свою жизнь и питание так, чтобы наоборот их не брать,

– подытожила эксперт.