Диетолог рассказала, как обновить организм всего лишь за 14 дней
Австралийский диетолог Джессика Сапель уверяет, что "перезапустить" организм можно за две недели. Для этого нужно есть больше зелени, фруктов, бобовые, фермерскую курицу и яйца, а также приправлять блюда правильными травами и специями.
Источник:Daily Mail
По словам врача, определенные незатейливые манипуляции с рационом помогут "перезапустить" организм всего за 14 дней.
От чего стоит отказаться в период "перезагрузки" организма
Специалист советует полностью отказаться от алкоголя и снизить потребление кофеина: можно выпить одну чашку чая или кофе в 11:00 утра. Также нужно исключить на это время красное мясо и сахар в любом виде.
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С каждым приемом пищи нужно есть много зелени / Фото pexels
Что нужно есть для обновления организма
Джессика Сапель советует добавить в рацион коричневый рис, киноа и овес, а из овощей обязательно должны присутствовать тыква, свёкла, картофель, батат и пастернак. Кроме того, диетолог призывает пить миндальное молоко вместо обычного, готовить на оливковом масле, а пищу приправлять соевым соусом, лимонным соком и дижонской горчицей.
Исключите из рациона красное мясо / Фото pexels
Но не стоит забывать и о занятиях спортом. По словам эксперта, тренировке нужно уделять минимум 20 минут каждый день. А выбирать лучшее любимый вид спорта, чтобы физические нагрузки приносили удовольствие.
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Джессика Сапель убеждена, что если придерживаться этих рекомендаций, то уже через две недели можно почувствовать легкость в теле и прилив энергии.
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