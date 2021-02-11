Австралийский диетолог Джессика Сапель уверяет, что "перезапустить" организм можно за две недели. Для этого нужно есть больше зелени, фруктов, бобовые, фермерскую курицу и яйца, а также приправлять блюда правильными травами и специями.

По словам врача, определенные незатейливые манипуляции с рационом помогут "перезапустить" организм всего за 14 дней.

От чего стоит отказаться в период "перезагрузки" организма

Специалист советует полностью отказаться от алкоголя и снизить потребление кофеина: можно выпить одну чашку чая или кофе в 11:00 утра. Также нужно исключить на это время красное мясо и сахар в любом виде.

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С каждым приемом пищи нужно есть много зелени / Фото pexels

Что нужно есть для обновления организма

Джессика Сапель советует добавить в рацион коричневый рис, киноа и овес, а из овощей обязательно должны присутствовать тыква, свёкла, картофель, батат и пастернак. Кроме того, диетолог призывает пить миндальное молоко вместо обычного, готовить на оливковом масле, а пищу приправлять соевым соусом, лимонным соком и дижонской горчицей.

С каждым приемом пищи нужно есть молодой шпинат, брокколи, огурцы или зеленый горошек, а два-три раза в неделю следует включать в рацион красную и белую рыбу.



Исключите из рациона красное мясо / Фото pexels

Но не стоит забывать и о занятиях спортом. По словам эксперта, тренировке нужно уделять минимум 20 минут каждый день. А выбирать лучшее любимый вид спорта, чтобы физические нагрузки приносили удовольствие.

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Джессика Сапель убеждена, что если придерживаться этих рекомендаций, то уже через две недели можно почувствовать легкость в теле и прилив энергии.