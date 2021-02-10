Многие из сторонников правильного питания мало не каждый день добавляют в свой рацион йогурт. Однако этот продукт имеет как положительные, так и отрицательные последствия для организма. Несколько экспертов в области питания рассказали обо всех плюсах и минусах частого употребления йогурта.

Так, как рассказал врач-диетолог Моргин Клэр, йогурты хорошо помогают худеть, поскольку они содержат полезные бактерии, которые контролируют вес и улучшают работу кишечника.

Йогурт – отличный перекус для тех, кто сидит на диете,

– уверяет Клэр.

И еще Лучший жиросжигатель: назван фрукт, который поможет убрать лишнее



Лучше покупать классический йогурт и самостоятельно добавлять в него различные добавки / Фото pixabay

В свою очередь, врач Эмбер О'Брайан заявила, что этот кисломолочный продукт – отличный источник кальция, который так необходим всем для здоровья костей, зубов и ногтей. Нутрициолог Разве Батул добавила, что йогурт на завтрак улучшает настроение, а диетолог Меган Берд уверяет, что он укрепляет иммунитет.

Но, несмотря на всю перечисленную пользу, специалисты утверждают, что в йогуртах есть свои недостатки, ведь частое употребление таких продуктов может плохо влиять на желудок. Так, натуропат Мелани Келлер заявила, что не советует употреблять кисломолочные продукты тем, у кого слишком чувствительный желудок или непереносимость лактозы.

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Полезные только натуральные йогурты без вкуса и ароматизаторов: йогурты с различными вкусами содержат очень много сахара, что, в свою очередь, может негативно влиять на состояние кожи, фигуры и здоровья в целом. Эми Ли советует покупать классический йогурт и самостоятельно добавлять в него различные добавки по вкусу, – подытожила нутрициолог Эми Ли.