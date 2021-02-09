Грейпфрут – фрукт, о котором ходит множество слухов. В частности, о его полезных свойствах и помощи в похудении.

Как "работает" грейпфрут, и помогает ли он избавиться от лишних килограммов, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Люди нередко ищут особенные продукты, которые могут помочь в снижении веса. Грейпфрут – один из них. Его даже называют лучшим жиросжигателем. Когда мы едим грейпфрут, идет воздействие на жир с двух сторон: имеющийся жир быстрее сжигается, а новый не откладывается,

– отметила Кален.

По ее словам, сжигание жира "зависит от наличия гликогена в печени и мышцах". Эти запасы заканчиваются каждый день, когда организм требует энергии, и пополняются, когда человек ест.

В то же время, эксперт отметила, что запасов жира у человека может быть несколько килограммов, которые также ежедневно восполняются.

Если гликоген есть, сжигание жира не запускается. Как только гликоген заканчивается, сразу начинается сжигание жира. Значит, чтобы избавиться от жира, нужно воздействовать на гликоген, чтобы он чаще заканчивался. Тогда организм будет брать энергию из запасов жира, а вес начнет снижаться,

– пояснила Елена Кален.

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Она рассказала, что грейпфрут содержит нарингин. Это вещество, которое способствует преобразованию гликогена в энергию и повышает скорость его использования. В результате – жир сжигается, а вес снижается.

По словам Кален, был проведен эксперимент, в ходе которого участники каждый день на протяжении 3 месяцев съедали половинку грейпфрута перед обедом. За это время масса тела у них сократилась в среднем на 7,1%. Для примера: если вес был 100 кг, то за 3 месяца ушло 7 кг (2,5 кг в месяц).

Грейпфрут можно употреблять ежедневно, но только при наличии чувства голода. Полезная доза – 0,5 грейпфрута в день – "тогда пищеварение будет в порядке, а вес начнет снижаться с пользой для здоровья".