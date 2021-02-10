Багато хто з прихильників правильного харчування ледь не щодня додає у свій раціон йогурт. Проте цей продукт має як позитивні, так і негативні наслідки для організму. Кілька експертів в області харчування розповіли про всі плюси і мінуси частого вживання йогурту.

Так, як розповів лікар-дієтолог Моргін Клер, йогурти добре допомагають худнути, позаяк вони містять корисні бактерії, які контролюють вагу і покращують роботу кишечника.

Йогурт – відмінний перекус для тих, хто сидить на дієті,

– запевняє Клер.

І ще Найкращий жироспалювач: названо фрукт, який допоможе прибрати зайве



Краще купувати класичний йогурт і самостійно додавати в нього різні добавки / Фото pixabay

Своєю чергою, лікарка Ембер О'Браян заявила, що цей кисломолочний продукт – відмінне джерело кальцію, який так необхідний всім для здоров'я кісток, зубів і нігтів. Нутриціологиня Хіба Батул додала, що йогурт на сніданок покращує настрій, а дієтологиня Меган Берд запевняє, що він зміцнює імунітет.

Але, попри усю перелічену користь, фахівці стверджують, що у йогуртів є свої недоліки, адже часте вживання таких продуктів може погано впливати на шлунок. Так, натуропат Мелані Келлер заявила, що не радить вживати кисломолочні продукти тим, у кого занадто чутливий шлунок або непереносимість лактози.

Читайте також Яка їжа підійде для перекусу: найкращі варіанти від відомої дієтологині

Корисні тільки натуральні йогурти без смаку і ароматизаторів: йогурти з різними смаками містять дуже багато цукру, що, своєю чергою, може негативно впливати на стан шкіри, фігури і здоров'я в цілому. Емі Лі радить купувати класичний йогурт і самостійно додавати в нього різні добавки до смаку, – підсумувала нутриціологиня Емі Лі.