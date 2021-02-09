Грейпфрут – фрукт, про який ходить безліч чуток. Зокрема, про його корисні властивості і допомогу у схудненні.

Як "працює" грейпфрут, і чи допомагає він позбутися зайвих кілограмів, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Люди нерідко шукають особливі продукти, які можуть допомогти у зниженні ваги. Грейпфрут – один з них. Його навіть називають найкращим жироспалювачем. Коли ми їмо грейпфрут, йде вплив на жир з двох сторін: наявний жир швидше спалюється, а новий не відкладається,

– зазначила Кален.

За її словами, спалювання жиру "залежить від наявності глікогену в печінці і м'язах". Ці запаси закінчуються щодня, коли організм потребує енергії, і поповнюються, коли людина їсть.

У той же час, експертка зазначила, що запасів жиру у людини може бути кілька кілограмів, які також щодня поповнюються.

Якщо глікоген є, спалювання жиру не починається. Як тільки глікоген закінчується, відразу починається спалювання жиру. Значить, щоб позбутися від жиру, потрібно впливати на глікоген, щоб він частіше закінчувався. Тоді організм буде брати енергію із запасів жиру, а вага почне знижуватися,

– пояснила Олена Кален.

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Вона розповіла, що грейпфрут містить нарингін. Це речовина, яка сприяє перетворенню глікогену на енергію і підвищує швидкість його використання. В результаті – жир спалюється, а вага знижується.

За словами Кален, було проведено експеримент, в ході якого учасники щодня протягом 3 місяців з'їдали половинку грейпфрута перед обідом. За цей час маса тіла у них скоротилася в середньому на 7,1%. Для прикладу: якщо вага була 100 кг, то за 3 місяці пішло 7 кг (2,5 кг на місяць).

Грейпфрут можна вживати щодня, але лише за наявності почуття голоду. Корисна доза – 0,5 грейпфрута на день – "тоді травлення буде у порядку, а вага почне знижуватися з користю для здоров'я".