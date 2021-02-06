Із зайвою вагою у світі борються мільйони людей. Багато хто намагається зробити це за допомогою дієт, однак є більш приємні варіанти.

Які два правила допоможуть позбутися від надмірної ваги, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічних супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Корисно Як правильно їсти макарони при схудненні: поради дієтологині

Слідуючи цим всього лише двом простим правилам схуднення, ви зможете відчути перші результати вже через декілька днів. І ви навіть не будете себе в чомусь обмежувати,

– зазначила Кален.

Правила для правильного схуднення без дієт

1. Усвідомлене харчування

Харчуйтеся лише тоді, коли відчуваєте почуття голоду. Коли воно з'являється, організм посиламо вам сигнал про те, що йому потрібна енергія. За словами експертки, досить часто дівчата їдять, щоб підняти собі настрій або від нудьги. Однак після цього підростає не тільки настрій, але і жирові відкладення. Тому дуже важливо навчитися розрізняти голод від бажання просто щось з'їсти.

Харчуйтеся тільки тоді, коли відчуваєте почуття голоду​ / Фото hq-wallpapers

Цікаво Що допоможе схуднути: названо "чарівний" продукт

2. Їжте, не відволікаючись

Досить часто люди одночасно їдять і дивляться відео на телефоні, або ТБ. У таких ситуаціях фокус уваги перевантажується, людина не відчуває насичення і переїдає. Ніколи не поєднуйте прийоми їжі з купою інших дій.

Не поєднуйте прийоми їжі з іншими діями​ / Фото nicefon

За словами Кален, ці 2 правила допоможуть позбутися від зайвої ваги, не виснажуючи себе дієтами.